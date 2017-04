Csuzi Istvan este românul care va conduce transportul public din Adu Dhabi. După ce a fost mai bine de opt ani șef al societății de transport public din Oradea, bărbatul va gestiona rețeaua de transport din capitala Emiratelor Arabe Unite care are aproape 600 de autobuze.

Csuzi Istvan a anunțat, într-o conferință de presă, că se va muta, în luna aprilie, în Emiratele Arabe Unite alături de soţie, scrie ebihoreanul.ro.

Cel care a fost mai bine de opt ani funcția de director al transportului public din Oradea susține că a devenit cunoscut și datorită funcției de viceprețedinte al Organizației Mondiale a Transportatorilor Publici, pe care o deține din 2013.

„Sincer, după alegerile de anul trecut am zis că ar fi momentul să schimb jobul. Am trimis în 2, 3 locuri unde mi s-a spus că sunt over-qualified, adică prea bun. La finalul lunii februarie am fost contactat de o companie dacă sunt interesat în continuare de un job. Le-am spus că nu sunt, dar am vrut să văd despre ce e vorba…”, a povestit fostul director.