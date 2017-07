Românul care vinde dulciuri din Transilvania în Statele Unite a dat lovitura cu celebrul colac secuiesc. Kurtosul cu migdale, ciocolată sau nucă de cocos este deliciul cu care Radu Sîrbu i-a cucerit pe pofticioșii din New York.

În urmă cu 15 ani, Radu Sîrbu a părăsit orașul Cugir, județul Alba Iulia, și a emigrat în Statele Unite. S-a stabilit în New York și a vrut să-i răsfețe pe americani cu dulciuri din Transilvania natală, scrie Ziarul Unirea. Newyorkezii îl urmăresc cu mare interes mai ales când prepară celebrii colaci secuiești, garnisiți cu migdale, ciocolată sau nucă de cocos.

„Lucrez ca şofer pentru Sotheby’s International Realty de 12 ani, una dintre cele mai prestigioase firme de imobiliare din lume, de luni până vineri şi fiind liber weekend-urile, m-am gândit că aş putea avea ceva pe lângă job”, a povestit Radu, pentru sursa citată.

Bărbatul din Cugir aflase că mai era o persoană care pregătea kurtos în New York. Gustul nu era tocmai cel pe care-l știa de acasă.

„Bunica mea îmi făcea mie şi verişorilor mei kurtosi deasupra unei găleţi în care bunicul în prealabil făcea cărbuni. Şi atunci am decis să pornesc afacearea cu kurtosi.”, a mărturisit Radu Sîrbu.

Românul care vinde dulciuri din Transilvania în Statele Unite. Afacere pornită ca un hobby în week-end

Ca să-și deschisă afacerea, a investit într-un cuptor cu butelie, pe care l-a făcut la comandă în Statele Unite. Și-a cumpărat mese, tăvi, dar și o camionetă în care pune toate ingredientele necesare pentru a prepara colaci.

Diana, soția lui Radu, îl ajută să promoveze afacerea pe Internet. Atunci când vine kurtos colaci la evenimente, Radu este ajuta de Flaviu, un român tot din Cugir, dar și de Santiago, un bărbat din Ecuador, care lucrează la cea mai veche pizzerie americană.

Românul spune că oamenii din New York sunt înnebuniți după colacii secuiești.

„Sunt persoane care vin în fiecare weekend. Multă lume întreabă ce e… şi când le zic Transilvania, România, fac ochii mari!”, a povestit Radu.

Bărbatul din Cugir a vrut să inoveze, așa că a pregăti și conuri kurtos cu înghețată. Apetisanta spirală din cocă e umplută cu diverse tipuri de înghețată.

De trei ani, Radu vinde colaci secuiești, în fiecare sâmbătă, la o piață cu mâncare internațională din New York (Queens International Night Market). Nu ratează nicio ediție a „Romanian Festival on Broadway din New York” și nici a celui mai mare festival unguresc din New Jersey, care are loc în iunie. Mai apoi, în septembrie, pregătește kurtoși la un festival din Connecticut.

sursă foto: Ziarul Unirea