Mihai Radu Hodor este românul care vrea să participe la o emisiune în Siberia. Tânărul, în vârstă de 34 de ani, este din Deva și vrea să demonstreze că poate să supraviețuiască timp de nouă luni în cea mai sălbatică zonă a planetei, la temperaturi de minus 40 de grade Celsius. Bărbatul a ajuns printre finaliști, însă acum are nevoie de cât mai multe voturi pe internet, ca să plece în taigaua siberiană.

Tânărul din Deva a mărturisit că este pregătit de aventura vieții sale. Mihai Radu Hodor visează să ajungă în Siberia, pentru a participa la o emisiune de tip reality-show. Va avea o concurență acerbă -29 de competitori din toată lumea, notează servuspress.ro.

Bărbatul vrea să fie primul român care să demonstreze că poate supraviețui în condiții extreme. Timp de nouă luni, va trebui să trăiască în taigaua siberiană, fără telefon, acces la internet sau alte ustensile ale lumii moderne.

Odată lăsați în mijlocul pustietății, concurenții “Game2Winter”, așa cum se numește reality-show-ul, vor fi grupați în echipe de câte cinci sau șase persoane. Aceștia vor trebui să-și construiască singuri o casă, să-și procure hrana zi de zi și să ia cele mai bune decizii pentru a rămâne în viață în condițiile extreme din Siberia, la temperaturi care pot ajunge și la minus 40 de grade Celsius.

Concurenții vor fi supravegheați de 2.000 de camere de filmat, montate prin pădure, dar și de o cameră mobilă, pe care fiecare concurent o va avea asupra sa. Competiția va începe pe 1 iulie și va dura până aprilie 2018. În tot acest timp, emisiunea va fi transmisă în direct pe internet și va fi subtitrată în șase limbi.

Înainte de a pleca în Siberia, concurenții vor fi instruiți, timp de două săptămâni, de luptători din trupele speciale rusești cum să supraviețuiască în pădurea întinsă pe 1.000 de hectare. Mihai Radu Hodor spune că a aflat de pe internet despre acest reality-show.

“Când am ajuns acasă, am stat câteva ore pe internet și am tot căutat informații. Nu știam absolut nimic despre acest concurs”, mărturisește tânărul devean.