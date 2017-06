Florin Morariu, românul erou de la Londra, a fost lăudat de premierul britanic, Theresa May. În timpul unui discurs susținut în fața parlamentarilor, în care a vorbit despre lupta împotriva terorismului, șefa Executivului de la Londra a amintit de faptele curajoase ale brutarului român care s-a luptat cu teroriștii de pe London Bridge.

Theresa May a vorbit despre lupta împotriva terorismului, după ce Regatul s-a confruntat cu două atacuri teroriste la doar două săptămăni distanță – cel de la Manchester Arena și cel de la London Bridge.

Ea le-a mulțumit partenerilor europeni pentru sprijin și a afirmat că are parte de susținerea acestora, căci toată lumea se confruntă cu aceeași amenințare. Totodată, Theresa May a spus că ar trebui ca „internetl nu ar trebui să fie folosit ca un spațiu sigur pentru extremiști”, ea fiind determinată să le blocheze acestora accesul la anumite aplicații criptate.

În același discurs, Theresa May a amintit de faptele eroice ale românului Florin Morariu.

„Atacurile teroriste au provocat moartea unor cetăţeni europeni, în timp ce alţii au fost răniţi. Dar în aceste momente am văzut şi cum cetăţenii noştri s-au mobilizat, în cele mai eficiente moduri cu putinţă. În zona London Bridge am văzut cum un bancher spaniol a fost ucis în timp ce s-a grăbit să sară în ajutorul unei femei atacate şi am văzut cum un brutar român a ripostat la atacul teroriştilor şi i-a adăpostit pe londonezi în brutăria lui. Aceste exemple de eroism ne-au demonstrat că, departe de a ne dezbina, aceste atacuri care vizează modul nostru de viaţă nu au făcut decât să ne arate capacitatea de rezistenţă şi unitatea”, a declarat premierul britnaic.

Florin Morariu a ajuns în presa din întreaga lume, după ce s-a luptat cu teroriştii folosind o navetă goală de pâine. Impresionaţi, jurnaliştii BBC şi CNN l-au invitat în emisiunile lor. În urma atacului, el nu a mai mers la serviciu, fiind traumatizat de cele întâmplate.

