Rompan: Paștele vine cu creșteri de preț la pâine

Sărbătorile pascale ar putea aduce românilor creșteri de preț la pâine de până la 10%, au anunțat oficialii Rompan. Majorarea este cauzată de creşterea preţurilor la grâu şi făină, dar şi a costurilor cu forţa de muncă odată cu majorarea salariului minim la 1.450 de lei, a declarat preşedintele Patronatului Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase, Aurel Popescu.

„Sunt premise pentru ca preţul pâinii să mai crească în această perioadă, motivat de patru elemente. În primul rând, preţul grâului a crescut de la 1 martie cu 7-8 procente datorită cererii mari de grâu la export, iar prin acest export se diminuează şi cantitatea de grâu care ne rămâne la dispoziţie. În al doilea rând, este vorba de creşterea costului cu forţa de muncă prin majorarea salariului minim la 1.450 de lei, dar corelat au crescut şi salariile celorlalţi angajaţi, care nu erau pe minim şi este o creştere semnificativă”, a declarat Aurel Popescu, citat de Agerpres.

Totodată, energia şi combustibilul şi gazele naturale sunt mai scumpe decât anul trecut, spune președintele Rompan, care prevede o creștere de până la 10% sau în jur de 10 bani la o pâine.

Preţul grâului este situat, în prezent, între 780 şi 800 de lei pe tonă adus la moară, în creştere cu circa 10% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în timp ce tona de făină s-a scumpit de la 850 de lei anul trecut, la 1.000 de lei/tonă în prezent.

„Unii operatori au făcut deja aceste modificări de preţ. Nu sunt mari şi nu cred că este îngrijorător pentru populaţie, dar 10 bani la o pâine contează foarte mult pentru noi, dacă ai cantităţi mari. Eu cred că o pâine care costă acum 70 de bani şi ulterior o să coste 80 de bani nu este ceva rău, pentru că este mai bine să mănânc o pâine sigură din punct de vedere alimentar, chiar dacă este puţin mai scumpă, decât o pâine nesigură”, a mai spus Popescu.

La noi, consumul s-a diminuat de la 98 de kilograme de pâine pe cap de locuitor/pe an până la 96 de kg pe cap de locuitor/an. Cu toate acestea este mult peste media europeană care are un nivel de 82 kg/cap de locuitor pe an.