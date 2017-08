Ronnie Wood, chitaristul trupei The Rolling Stones, a avut cancer pulmonar. Al doilea chitarist al formației The Rolling Stones, Ronnie Wood, în vârstă de 70 de ani, s-a operat în luna mai de cancer pulmonar, informează Agerpres, citând o mărturisire făcută de muzician într-un interviu publicat duminică de The Mail on Sunday.

Tumoarea a fost descoperită în timpul unei examinări medicale de rutină, a dezvăluit el în acest interviu realizat cu ocazia publicării cărții „Ronnie Wood: Artist”, dedicată sutelor de desene și picturi realizate de muzician în ultimii cincizeci de ani.

Medicul „a revenit anunțându-mă că am această supernovă arzând în plămânul stâng”, a povestit chitaristul, evocând ulterior teribila perioadă de așteptare a rezultatelor analizelor care determinau dacă tumora s-a răspândit sau nu.

Wood a aflat într-un final că tumora nu se răspândise și a fost supus unei intervenții chirurgicale de urgență. „Totul este bine acum”, a dat asigurări Wood, care a renunțat la fumat anul trecut, cu o săptămână înainte de nașterea gemenelor sale Gracie Jane și Alice Rose — al cincilea și, respectiv, al șaselea copil al muzicianului.

Chitaristul admite că nu a fost surprins de diagnostic, dată fiind viața sa marcată de excese, dar mărturisește că a avut întotdeauna un înger păzitor uimitor care a vegheat asupra sa.

Wood a venit la The Rolling Stones în 1975 pentru a-l înlocui pe Mick Taylor, care i-a succedat la rândul său în 1969 lui Brian Jones.