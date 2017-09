Liderii PSD s-au întâlnit, sâmbătă, la Mamaia, cu parlamentarii și primarii partidului, pentru a discuta prioritățile pentru începutul sesiunii parlamentare de toamnă. O propunere a venit și din partea primarilor PSD. Unii dintre ei au cerut Guvernului o amânare a începutului anului școlar 2017-2018 cu o săptămână, respectiv de la 18 septembrie. Motivul: nu s-au finalizat lucrările de reabulitare a unităților școlare. (Citeşte AICI toate informaţiile despre noul an şcolar)



Posibilitatea amânării începutului anului școlar a fost adusă în discuție la ședința PSD de la Mamaia, unde primarii ar fi cerut un răgaz de o săptămână pentru a finaliza lucrările de reabilitare a unităților școlare, astfel încât elevii să poată începe școala în condiții de siguranță.

O altă propunere, mai inedită, a venit din partea senatorului Nicolae Moga, care a le-a spus colegilor că, în urma discuțiilor cu reprezentanții patronatului din turism, aceștia au cerut o prelungire a vacanței școlare, până la 1 octombrie, pentru ca românii să profite de finalul de sezon turistic.

Senatoarea PSD Ecaterina Andronescu a explicat că, potrivit prevederilor europene, Ministerul Educației are un număr de zile stabilit pentru anul școlar, astfel că o amânare a începutului anului școlar ar duce la modificarea tuturor examenelor de admitere precum și intrarea în vacanța de vară în luna august.

Recent, chiar ministrul Educației, Liviu Pop, le-a cerut părinților să nu își ducă, la începutul școlii, copiii în unitățile școlare care le pun viața în pericol și a precizat că responsabilitatea siguranței acestor clădiri aparține în totalitate administrațiilor locale.

„Asta ne dorim cu toții, ca toți copiii care sunt în unitățile școlare, și profesorii, să fie în siguranță. Și asta e obligația proprietarului acestor clădiri, primăria și consiliul județean. Sper să nu se întâmple evenimente de genul celor menționate, când va începe anul școlar”, a spus Liviu Pop, în urmă cu mai puțin de două săptămâni.

Potrivit ministrului Educației, doar 2.261 de școli din totalul de 31.297 au autorizație de securitate la incendiu. Ministrul a recunoscut că nu este normal să existe doar 2.000 de școli cu autorizație de securitate la incendiu. ”Nu, nu este normal. Am investit 6 miliarde de lei, anul acesta, am dat bani pentru reabilitare de unități școlare. Asta am făcut”, a mai spus el, precizând că se va afla pe 11 septembrie câte unități vor avea avizele de funcționare.