S-a deschis cafeneaua unde clienţii pot picta ceştile, bolurile şi farfuriile

O idee a unor românii care au trăit în Canada a fost pusă în practicp la Cluj, acolo unde a fost inaugurată cafeneaua unde clienții pot picta în timp ce servesc o cafea sau un ceai.

Un concept nou de local, cefeneaua unde clienții pot picta cești, farfurii sau boluri a răsărit în Cluj, cei care trec pragul locației poposind uneori și cțteva ore aici pentru a crea obiecte din lut pe carela final le păstrează sau le oferă cadou.

Adrian Tuşa, unul dintre partenerii afacerii, a explicat că şi-a dorit realizarea unui hub creativ în centrul municipiului Cluj-Napoca.

„Din Canada am preluat ideea unui atelier de creaţie care se desfăşoară în zona centrală, cu afluenţă spre cafenele, cluburi, baruri. Am dorit un hub creativ în centrul Clujului pe care l-am realizat în urma unei investiţii de circa 30.000 de euro. Totul e hand-zone, în afară de scaunele din cafenea totul este făcut de noi şi de prieteni, mesele le-am inventat, este un concept industrial cu inflexiuni din tradiţional. Lemnul meselor provine de la acoperişul casei unui prieten din localitatea Gheorgheni, am recuperat lemnele şi le-am refolosit într-un cadru metalic, cu o răşină transparentă. Tot ce este aici e făcut de noi, aici”, a spus, pentru Mediafax, Tuşa.