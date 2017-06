S-a tras cortina peste ediția cu numărul 16 a TIFF. Festivalul Internațional de Film Transilvania s-a încheiat duminică seară, cu ultimele proiecții programate, după ce sâmbătă seară au fost decernate premiile ediției cu numărul 16. Filmul “Familia mea fericită” a primit trofeul TIFF 2017.

Festivalul Internaţional de Film Transilvania, cel mai amplu eveniment de acest gen din România, s-a desfășurat între 2 iunie și 11 iunie 2017, la Cluj-Napoca. În cadrul festivalului au fost prezentate 225 de filme – 188 de lungmetraje şi 37 de scurtmetraje – venite din 53 de ţări. Organizatorii estimează că, în total, peste 100.000 de oameni au participat la eveniment.

Anul acesta, proiecțiile au avut loc în Piața Unirii, Cinema Florin Piersic, Cinema Victoria, Cercul Militar, Casa de Cultură a Studenților, Universitatea Sapienția, Cinema Dacia, Cinema City Iulius, Someș Open Air, Cinema Mărăști, Institutul Francez, Urania Palace.

Zilele Filmului Românesc, care s-au desfășurat pe 8, 9 și 10 iunie, au inclus 27 de titluri, selecționate din peste 120 de înscrieri, cinci dintre lungmetraje fiind prezentate la Cluj în premieră mondială.

TIFF 2017 și-a desemnat sâmbătă seară câștigătorii. Filmul “Familia mea fericită” a primit trofeul TIFF 2017, Premiul Publicului revenind peliculei “Piatră pe inimă”.

Pelicula “Familia mea fericită”, o coproducţie Georgia-Germania-Franţa, în regia lui Simon Gross şi Nana Ekvtimishvili, spune povestea Mananei, care în seara celei de-a 52-a aniversări îşi ia familia prin surprindere, anunţând că pleacă. Ea este măritată de 30 de ani şi locuieşte într-un apartament cu patru camere, alături de soţ, părinţi, cei doi copii şi ginerele ei. La început, familia nu o ia în serios, dar Manana îşi face valiza şi pleacă, lăsându-şi rudele cu numeroase întrebări cu privire la ce se va întâmpla cu ea, dar şi de motivele plecării sale.

Filmul a mai primit un premiu pentru cea mai bună regie la Sofia, în 2017, iar la TIFF a pelicula şi-a adjudecat, de asemenea, şi Premiul pentru cea mai bună interpretare, acordat actriţei care o joacă pe Manana, Ia Shugliashvili.

Premiile ediției TIFF 2017:

Premiul Juriului Tinerilor francofoni – “Efectul acvatic”, în regia lui Solveigh Anspach

Vila Kult Residency Award – “La Civil”, în regia Teodorei Ana Mihai

CoCo Award – “The Island”, în regia lui Dumitru Grosei

Servicii de post producţie oferite de Chainsaw Europe – “The man who surprised Everyone”, regia Natalia Merkulova/Alexey Chupov

Romanian Film Centre and DACIN SARA Prize – “La Civil”, regia Teodora Ana Mihai

Eurimages coproduction development award – “The Empty House”, în regia lui Rati Tsiteladze

Premiul Fipresci “Dezîndrăgostire”, în regia lui Stergios Starchos

Premiul pentru cel mai bun scurtmetraj din secţiunea Umbre – “Panta”, în regia lui Tim Egan

Premiul Publicului – “Piatră pe inimă”, în regia lui Gudmundur Arnar Gudmundsson

Premiul publicului Cinepub pentru cel mai popular film românesc – “Planeta Petrila”, în regia lui Andrei Dăscălescu

Premiul Zilele Filmului Românesc – secţiunea scurtmetraj – “Scris/Nescris”, în regia lui Adrian Slişteanu

Premiul Zilei Filmului Românesc – “Inimi cicatrizate”, în regia lui Radu Jude

Premiul pentru cea mai bună interpretare – Ia Shugliashvili, pentru rolul din “Familia mea fericită”

Premiul Special al Juriului – “Tărâmul binecuvântat”, în regia lui Francis Lee

Premiul de Excelenţă – Tora Vasilescu

Premiul pentru cea mai bună regie – “Piatră pe inimă”, în regia lui Gudmundur Arnar Gudmundsson

Premiul pentru întreaga carieră – Violeta Andrei

Trofeul Transilvania – “Familia mea fericită”, regia Nana Ekvtimishvili şi Simon Gross

Alain Delon, premiu pentru întreaga carieră

Alain Delon a fost premiat la Festivalul Internațional de Film Transilvania pentru întreaga carieră. Starul francez a venit pentru prima dată în România ca invitat special al festivalului, iar în onoarea sa, pe data de 9 iunie, Piața Unirii a găzduit o proiecție specială a filmului “Afacerea Pigot/ Pour la peau d’un flic” (1981), thrillerul regizat de Alain Delon, avându-l pe îndrăgitul actor francez și în rol principal.

“Sunt foarte fericit să fiu aici și am să vă spun de ce: sunt fericit pentru că în seara asta v-am adus soarele și cu asta mă pot mândri. Filmul «Afacerea Pigot» este primul pe care l-am produs, regizat și interpretat. Este important că astăzi îl putem vedea în aer liber, pentru că dacă ar fi fost vremea de ieri, l-am fi văzut într-o sală. Mulțumesc pentru invitația de a fi aici și sunt foarte fericit și foarte mândru. Sunt încântat că în public sunt mai multe femei decât bărbați. O să rog femeile să rămână aici, pentru că trebuie să știți că nu sunt gay”, a spus Alain Delon, în aplauzele celor 3.000 de spectatori care i-au urmărit filmul.

Actrița Tora Vasilescu, Premiul de Excelență la TIFF 2017

La gala de închidere din 10 iunie, care s-a desfățurat la Teatrul Național Cluj-Napoca, actrița Tora Vasilescu a fost distinsă cu Premiul de Excelență pentru meritele sale artistice deosebite și pentru contribuția adusă cinematografiei românești.

Sute de oameni au dansat pe melodiile lui Dan Bursuc

Peste 800 de oameni au dansat pe manele la TIFF 2017. Cu toții au asistat la proiecția filmului documentar “The new gipsy kings” (Regii manelelor), apoi au chefuit pe ritmurile manelelor interpretate de Dan Bursuc și trupa Kana Jambe. Sala Casei de Cultură a Studenţilor din Cluj-Napoca s-a umplut până la refuz, miercuri seară, pentru vizionarea documentarului “The new gipsy kings” (Regii manelelor). Nu au fost doar fani ai manelelor, după cum a susținut Cristian Hordilă, managerul TIFF, pentru că scopul proiecției a fost cel de a promova diversitatea. Documentarul “The new gipsy kings”, în regia lui Liviu Tipuriţă, a fost produs de BBC. Filmul descrie ascensiunea manelelor și a cântăreților români, care pot câștiga chiar și 20.000 de euro pe seară. Potrivit realizatorilor peliculei, etnia romă este una dintre cele mai sărace și marginalizate din Europa, iar cel mai bun produs de export al acesteia este muzica tradițională, devenită tot mai populară.

Istoricul festivalului

Fondat în 2002, în Cluj-Napoca, TIFF a reușit să devină foarte repede cel mai important eveniment dedicat filmului din România și unul dintre cele mai spectaculoase evenimente culturale anuale din zonă. A primit titulatura de membru CENTEAST – Alianţa Festivalurilor de Film din Europa Centrală și de Est și este sprijinit de Programul MEDIA – Europa Creativă. În 2011, TIFF a fost acreditat de către Federaţia Internaţională a Asociaţiilor Producătorilor de Film (FIAPF), fiind poziționat printre cele mai importante 40 de festivaluri ale lumii.

Sursa Foto: Nicu Cherciu / Facebook TIFF