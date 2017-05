Să mai și râdem…

După ce şi-a rezolvat treburile în reşedinţa de judeţ, o femeie de vreo 30 de ani vrea să ajungă acasă, dar nu mai are bani. Se apropie de un taximetrist şi îi spune:

– Uite, trebuie să ajung în Trescovenii de Sus, dar nu am bani. Când ajungem acolo, ne socotim noi.

-Bine, lasă că ne socotim noi pe drum!, zice taximetristul.

După vreo oră, şoferul opreşte pe un câmp, ia o pătură din portbagaj şi o aşterne pe iarbă.

Îngrijorată, femeia îi zice:

– Vai, dar nu pot, sunt măritată, am acasă doi copii!

– Şi eu sunt însurat, am femeie, am copii, dar am şi 40 de iepuri de hrănit, aşa că taci şi rupe iarbă!

_________________________________________

O doamnă intră într-o farmacie şi îi cere farmacistului arsenic, iar acesta o întreabă:

– Doamnă, la ce vă trebuie arsenicul?

– Ca să-mi omor soţul.

– Doamnă, nu pot să vă vând arsenic pentru aşa ceva, îmi pare rău, spune farmacistul.

Atunci, femeia scotoceşte prin geantă şi îi arată o poză cu soţul ei făcând dragoste cu soţia farmacistului. Acesta se uită la fotografie şi îi spune:

– Ah, scuzaţi-mă, nu ştiam că aveţi reţetă!

_________________________________________

La psihiatru:

– Doctore, am venit la dumneata pentru nevas-tă-mea. Are o idee fixă, că vrea să-i fure cineva rochiile.

– Eşti sigur de asta, domnule?!

– Absolut. A şi angajat un individ special pentru treaba asta. L-am găsit ieri în şifonier.

_________________________________________

După o aventură de două luni, o tânără îl întreabă plină de emoţie pe iubitul ei:

– Când o să mă prezinţi rudelor tale?

– Draga mea, deocamdată e imposibil. Copiii sunt la ţară, iar nevastă-mea e plecată într-o delegaţie!

_________________________________________

– Nu ştiu ce să mă fac, doctore, căsătoria mea a intrat în impas.

– Cum aşa?

– Păi, soţia mea nu mă poate suferi când sunt beat, iar eu n-o pot suferi când sunt treaz.

_________________________________________

Naufragiază Titanicul. Toţi care n-au avut loc în bărci înoată în disperare. Un pasager se apropie de căpitan şi-l întreabă:

– Căpitane, cât avem până dăm de pământ?

– 250 de metri.

– O, perfect!

În ce direcţie?

– În jos.

_________________________________________

Un preot vede o prostituată pe stradă şi-i zice:

– Ştii că eşti pe un drum greşit?

– Ştiu, nu trece mai nimeni pe-aici…

_________________________________________

În faţa unei grădiniţe, un domn se plimbă de vreun sfert de oră. O educatoare, văzându-l, îl întreabă:

– Aşteptaţi un copil, domnule?

– Nu, aşa sunt eu, gras!