Șapte milioane de imobile pot fi cadastrate gratuit anul acesta de ANCPI

Agenția Națională de Cadastru a înregistrat, în perioada 2016 – 2017, peste 300.000 de imobile. Este cel mai mare număr de cărți funciare eliberate gratuit pentru cetățeni de la înființarea Agenției.

Prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 (PNCCF), numai în cursul anului trecut, au devenit proprietari cu acte în regulă, fără nici un fel de cost, cetățeni din 36 de județe. Pentru aceștia, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a finanțat deschiderea a 307.058 de cărți funciare.

Potrivit statisticilor ANCPI, este cel mai mare număr de imobile înregistrat de ANCPI de la înființare- 2004. Astfel, între anii 2005-2017, au fost înregistrate, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, 385.330 de imobile. Cifra reprezintă numărul de documentele cadastrale întocmite prin derularea cadastrării gratuite pentru cetățeni. Până în anul 2015, au fost înregistrate 78.232 de imobile din nouă județe. Din totalul de 385.330 de imobile, 307.058 au fost înregistrate între 2016-2017, în 36 de județe, deci prin PNCCF.

Oltul, Teleormanul și Argeșul sunt primele județe din top

Potrivit ANCPI, prin PNCCF, județul cu cel mai mare număr de imobile înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară este Olt- peste 69.000 de imobile, urmat de Teleorman cu peste 52.000 de imobile și Argeș cu peste 43.000 de imobile.

ANCPI are în derulare lucrări de înregistrare sistematică în 101 de UAT-uri, din 34 de județe. Pentru anul 2017, ANCPI are un buget alocat de 442.350.000 de lei, pentru un număr maxim de 7.372.500 de imobile. Suma poate fi obținută de orice primărie din țara, prin intermediul oficiilor de cadastru, subordonate ANCPI. Fiecare primărie poate primi în acest an 150.000 de lei, față de 135.000 de lei în 2016. De altfel, în prezent se desfășoară etapa de încheiere a contractelor între oficiile de cadastru și primării. Plățile vor fi efectuate în momentul finalizării și recepției lucrărilor de înregistrare sistematică.

”În 2017 ne-am propus să încheiem peste 2000 de contracte de finanțare pentru realizarea cadastrului și să înregistrăm gratuit pentru cetățeni peste 1.000.000 de imobile.” , a precizat pentru Libertatea directorul general al ANCPI, Radu Codruț Ștefănescu.

Programul național de cadastru și carte funciară (PNCCF) se desfășoară în perioada 2015-2023. Obiectivul principal al PNCCF este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri și apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Programul național este finanțat din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) – peste patru miliarde de lei, dar și din fonduri externe obținute prin Programul Operațional Regional, în cuantum de peste 300 de milioane de euro. De asemenea, în cadrul acestui proiect o altă sursă de finanțare pot fi și fondurile din bugetele locale.

Lucrările de înregistrare sistematică sunt gratuite pentru cetățeni, persoane fizice sau juridice, în momentul în care pe raza localității în care se află imobilul începe procesul de înregistrare sistematică. Mai mult, cetățenii nu vor plăti nimic pentru dezbaterea succesiunilor, costurile fiind suportate de ANCPI.prin imobil, potrivit Legii nr. 7/1996, art. 1, alin. (5), „se înţelege terenul, cu sau fără construcţii, de pe teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale, aparţinând unuia sau mai multor proprietari, care se identifică printr-un număr cadastral unic”.