Luni a fost o zi neagră pentru ziarele din România. Sute de chioșcuri de presă din Capitală au fost închise, iar mii de bucureșteni nu au avut de unde să-și cumpere ziare. Acțiunea, care vine în urma unui scandal între difuzorii de presă și Primărie, i-a nemulțumit pe cititori, care ne-au declarat în unanimitate că li se îngrădește dreptul la informație.

Uși cu lacăte pe ele și obloane trase, peste care erau lipite coli A 4 cu mesajul: ”Grevă”, asta au găsit, luni, bucureștenii care au vrut să-și cumpere ziare. Acesta este apogeul scandalului dintre difuzorii de presă și Primăria Sectorului 4. ”Nu mi s-a întâmplat niciodată până acum să nu am de unde cumpăra presa. De peste 20 de ani cumpăr ziare și reviste și o astfel de situație nu am mai întâlnit. Vrem ziarele înapoi”, ne-a declarat Victoria. Femeia a căutat în tot sectorul 4 un chioșc de unde să-și cumpere un ziar, dar nu a găsit.

Vânzătorii se tem pentru locurile de muncă

Supărarea nu a fost doar în rândul cumpărătorilor de ziare, ci și a vânzătorilor de la tarabe. Pe doamna Georgeta, 59 de ani, am găsit-o lângă chioșcul din zona Tineretului. De 15 ani lucrează aici . ”Fac un apel către domnul primar (Daniel Băluță- n.r.) și îl rog să se gândească și la cei pe care ne lasă fără locuri de muncă. Am și eu o vârstă, cine m-ar mai angaja acum” , ne-a spus femeia. Membrii Asociația Difuzorilor de Presă ADPR- București speră să poată ajunge la o nouă înțelegere cu primăria și să nu mai fie demolate chioșcurile de ziare. ”Noi am stabilit împreună cu Primăria un grafic de amplasare a noilor chioșcuri și aveam termen până pe 30 septembrie, numai că între timp au început să ne fie ridicate chioșcurile. Sperăm să sensibilizăm autoritățile și să ne cheme la discuții, să ne dea avize de funcționare, pentru că noi vrem să muncim”, ne-a declarat președintele Asociația Difuzorilor de Presă ADPR- București , Ionuț Nejloveanu. Potrivit acestuia, de astăzi, oamenii vor găsi din nou ziare pe tarabe.

Scandalul între difuzorii de presă și Primărie continuă. Ce zice edilul sectorului 4?

Primarul Sectorului 4 a transmis, duminică, într-un comunicat de presă că au fost emise 73 de avize de amplasament privind punctele de difuzare a presei scrise, a cărţilor şi a produselor de papetărie, dintr-un număr total de 81 de solicitări. Daniel Băluță susține că 90% dintre chioşcurile de presă ridicate din calea lucrărilor edilitare aflate în derulare la nivelul sectorului 4, erau efectiv abandonate. În total, luni, peste 300 de chioșcuri de presă din cele 400 câte sunt în București au fost închise. Marți, difuzorii redeschid chioșcurile și vor fi din nou ziare și reviste la tarabe.

