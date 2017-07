Scandalul înregistrărilor din DNA ajunge la CSM. Se discută cererea lui Kovesi de revocare a procurorilor Țuluș și Iorga

Scandalul înregistrărilor din DNA ajunge la CSM. În ședința de astăzi a Consiliului Superior al Magistraturii se discută cererea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, de revocare din funcție a procurorilor Doru Țuluș și Mihaela Moraru Iorga. De cealaltă parte, procurorii Țuluș și Iorga au sesizat Inspecția Judiciară, acuzând-o pe Kovesi că se implică în scandalul înregistrărilor din DNA.

Procurorul general al României, Augustin Lazăr, a spus, la intrarea în sediul CSM, că nu există un scandal în interiorul DNA, ci în jurul instituției. „DNA este o structură de elită a Ministerului Public, în care UE a investit bani mulți. Își va clarifica toate problemele. Scandalul este în jur, este produs nu dezinteresat de anumite canale media”, a spus Augustin Lazăr.

Laura Codruța Kovesi a cerut săptămâna trecută revocarea din funcție a procurorilor Doru Țuluș și Mihaela Moraru Iorga. Revocarea Mihaelei Moraru a fost cerută „pentru faptul că nu a înregistrat un denunț în conformitate cu dispozițiile legale și nu l-a prezentat spre repartizare procurorului-șef al Secției din care făcea parte”. Revocarea lui Doru Țuluș a fost cerută „pentru existența unei suspiciuni rezonabile că imparțialitatea sa este afectată, având în vedere că a soluționat dosare penale în care era implicată o persoană cu care avea raporturi civile”.

Țuluș și Moraru, împreună cu un alt procuror, Marin Nicolae, au sesizat Inspecţia Judiciară (CSM), acuzând că Laura Codruța Kovesi se implică în ancheta privind înregistrarea unei şedinţe a DNA. Aceștia susțin că șefa DNA face presiuni asupra procurorilor și cere teste cu detectorul de minciuni. Cei trei procurori susțin că testarea poligraf a unui magistrat poate deschide calea către vulnerabilizarea procurorilor.

În scrisoare adresată CSM, cei trei procurori susțin că Procurorii atrag atenția că în orice situaţie în care o persoană de rea-credinţă face un denunţ la adresa unui magistrat, acesta ar putea fi testat poligraf, iar refuzul de a se supune acestei testări ar putea fi considerat ca o recunoaştere a vinovăţiei sau ca o dovadă indirectă de vinovăţie. Cei trei au mai transmis că au făcut toate demersurile legale pentru a sesiza pericolul real pe care îl reprezintă o astfel de practică în ceea ce priveşte independenţa şi imparţialitatea magistratului, potrivit Mediafax.

În ședința CSM de marți, pe lângă cererile de revocare din funcție a procurorilor Țuluș și Iorga, mai sunt discutate și solicitările de încetare a activității formulate de anchetatorii Adrian Țîrlea și Doru Văcaru. Și cererile acestora sunt legate de scandalul înregistrărilor din DNA. Mai exact, după apariția înregistrărilorși demararea unei anchete în acest caz, opt procurori au cerut CSM să le avizeze plecarea. Pentru trei dintre aceștia au fost admise cererile, pentru trei au fost respinse, iar pentru ultimii doi, Țîrlea și Văcaru, decizia va fi luată în ședința de marți.

Scandalul înregistrărilor din DNA

O înregistrare în care șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, ar da ordine procurorilor din subordinea sa ”să ajungă la premier”, a fost difuzată pe 18 iunie în spațiul public

În înregistrare, șefa DNA vorbește cu procurorul Jean Uncheșelu, iar din înregistrare reiese că Laura Codruța Kovesi ar da ordine procurorilor din subordinea sa ”să ajungă la premier”.

„Uncheşelu (procurorul Jean-Nicolae Uncheşelu, care l-a trimis în judecată pe Victor Ponta în dosarul Turceni-Rovinarii- n.r.), ştiţi ce îmi doresc? Să decapaţi instituţional în dosarul ăla cu casele şi să ajungem la domnul premier care a semnat contractele alea. (…) Şi-am avut o discuţie la Cheile Grădiştei şi tot nu am auzit ce s-a întâmplat. Poate aşa, că suntem toţi, ne lămurim ce s-a întâmplat. Doamne, m-am uitat şi eu pe datele statistice, unde parcă toată lumea ne bănuia de dimineaţa până seara şi am făcut aşa un pic o… (…) DNA-ul aşa, adică anul trecut pe vremea asta erau 673 de persoane învinuite la 270. Adică e o discrepanţă foarte mare. Posturi în plus avem, poliţişti în plus avem, specialişti în plus avem, dosare avem. Înseamnă că sunt alte cauze şi am vrut să stăm un pic de vorbă să vedem. M-am uitat puţin pe situaţiile astea. Sunt unele chestiuni îngrijorătoare. Sunt dosare de 6-7 ani cu urmărire penală începută şi care nu e soluţionată. Au venit şi la acelaşi procuror şi a mai venit cineva sau alt dosar. Urmărirea penală începută. La fiecare ştiţi ce aveţi în lucru. Dar altceva mă îngrijorează, că la asta cu dosarele vechi, fiecare ştiţi ce aveţi. Mă îngrijorează de ce nu-i înhăţăm! De două luni, unii din ei liberi, nu iese niciun rechizitoriu. Numa unii şi aceiaşi fac dosare. Unii s-au încurcat cu legea şi-au făcut trei rechizitorii anu trecut, mamă ce mult am lucrat, suntem tari. Cu trei rechizitorii nu facem treabă”, spune procurorul şef al DNA în înregistrarea audio difuzată de România TV.

DNA a susțintut, într-un comunicat oficial, că înregistrarea conține fragmente între care au fost intercalate sintagme menite să distorsioneze conținutul celor spuse. Pe de altă parte, ministrul Justiției, Tudorel Toader, a sesizat Inspecția Judiciară în legătură cu înregistrările apărute în spațiul public.