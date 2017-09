Scenariu negativ pentru iarnă. Programul de măsuri va fi aprobat în septembrie

Toma Petcu, Ministrul Energiei, a declarat, sâmbătă, la Alba Iulia, că autorităţile sunt pregătite pentru perioada de iarnă, chiar dacă va fi mai frig decât anul trecut.

Ministrul Energiei a spus, într-o conferinţă de presă, că pentru prima dată în ultimii ani programul de iarnă va fi aprobat în luna septembrie și că autoritățile au mers pe un scenariu mult mai negativ.

”Săptămâna trecută, miercuri, am avut o şedinţă de comandament de iarnă cu toate că nu suntem în iarnă, dar un comandament să pregătim perioada de iarnă, cu toate autorităţile, instituţiile şi companiile implicate. De asemenea, avem în circuitul de avizare şi sunt convins că în săptămâna care vine, în şedinţa de Guvern, vom aproba, pentru prima dată, în luna septembrie, în ultimii ani de zile programul de iarnă. Am mers în acest program de iarnă pe un scenariu mult mai negativ decât anul trecut, care a fost o realitate destul de cruntă a condiţiilor meteo. Am accentuat acest scenariu şi l-am făcut mai negativ. În funcţie de el am pregătit toţi producătorii de energie electrică, toţi producătorii de gaze, transportatorii de energie electrică şi de gaze, furnizorii de gaze şi de energie electrică, pentru această perioadă. Suntem pregătiţi pentru această iarnă, cu toate capacităţile să funcţionăm atât pe pe cărbune, pe gaz, pe hidro, pe nuclear, pe eolian atunci când e cazul. Avem capacitatea să producem, să ne asigurăm energia electrică, iar din punct de vedere al înmagazinării pe gaze, absolut toate condiţiile şi toate cantităţile impuse de către ANRE, către operatorii privaţi sau ROMGAZ care nu e privat, au fost împlinite şi chiar depăşite de aceşti operatori”, a spus Toma Petcu.