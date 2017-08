Pentru că e îndrăgostit de munte, un tânăr din Azuga nu lipsește nici vara de pe pârtie pentru că face schi pe iarbă. Andrei Pintenaru are de gând să breveteze o tehnică de predare a acestui sport.

Andrei Pintenaru are 29 de ani şi este din Azuga. Pasiunea lui pentru munte e atât de mare încât a devenit monitor de schi și ghid montan, informează Mediafax.ro.

„Prima dată m-am urcat pe schiuri la 1 an şi 8 luni, atunci nu prea ştiam ce fac, dar am continuat şi am perseverat, am făcut schi de performanţă şi acum predau”, a declarat Andrei, pentru sursa citată.