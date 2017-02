Se cere demisia lui Mihai Chirică de la șefia Organizației PSD Iași. 56 de primari PSD din judeţ solicită, printr-o scrisoare adresată liderului Liviu Dragnea, schimbarea lui Chirica din fruntea filialei județene, pe motiv că a adus prejudicii grave partidului prin declaraţiile făcute în ultima perioadă. Chirica spune că pe listă se află și semnături false.



Cei 56 de edili au trimis o scrisoare către preşedintele PSD, Liviu Dragnea, în care îşi arată sprijinul atât faţă de Guvernul Grindeanu, cât şi faţă de conducerea naţională a PSD.

Totodată, primarii PSD de Iaşi solicită schimbarea lui Mihai Chirica de la conducerea organizaţiei judeţene a filialei.

”Ne delimităm în totalitate de cele declarate de preşedintele interimar al organizaţiei judeţene Iaşi a PSD. Ne declarăm susţinerea atât faţă de guvernul condus de Sorin Grindeanu cât şi faţă de conducerea centrală a partidului şi de preşedintele Liviu Dragnea. Propunem retragerea delegării pentru funcţia de peşedinte interimar al organizaţiei judeţene a domnului primar Mihai Chirica, cu păstrarea calităţii de membru PSD”, se arată în scrisoarea semnată de cei 56 de edili PSD din judeţul Iaşi.

Aceştia mai spun că Mihai Chirica a adus prejudicii grave la adresa PSD, prin declaraţiile critice făcute în ultima perioadă la adresa conducerii partidului.

Primarul comunei Schitu Duca, Mihai Mihalache, a declarat vineri, în cadrul unei conferințe de presă susținută la sediul PSD Iași, că 56 primari „se dezic în totalitate” de declarațiile primarului Mihai Chirica, care este președintele interimar al organizației județene a PSD.

„Ne delimităm de ieșirile domnului Mihai Chirica, de declarațiile făcute de el în numele primarilor din județul Iași. Susținem guvernul Grindeanu. Îl susținem pe domnul Liviu Dragnea ca președinte al PSD la nivel central. Am solicitat excluderea, retragerea sprijinului din funcția de președinte interimar al PSD Iași. Nu au semnat șase colegi din unele motive. Primarul din Butea a avut un deces în familie. Altcineva a avut o problemă de sănătate. Și tot așa”, a declarat primarul comunei Schitu Duca.

În replică, liderul PSD Iaşi, Mihai Chirica, susţine că pe lista celor 56 de primari PSD Iaşi care cer conducerii partidului schimbarea sa de la conducerea filialei judeţene există şi semnături false.â

„Sunt și semnături false și nume care s-au strecurat. (…) Nu trebuie să condamn pe nimeni. Eu am fost cel care a deschis acest val al democrației în exprimare în PSD. Nu-mi este de fiecare dată favorabil, dar sunt consecvent și voi continua să promovez valorile social-europene. Nu cred că am greșit. Voi continua să fiu atașat de această ideologie. Au semnat, nu au semnat, nici nu mai contează. Un lucru este cert. Trebuie să le arăt de fiecare dată că, atunci când ești la guvernare, nu vinzi chiar orice și nu faci totul pentru bani. Nu am avut niciun fel de atitudine împotriva partidului. Îi înțeleg și pe colegii care se simt marginalizați în Parlamentul României pentru că la Iași a ieșit un lider care a spus că lucrurile nu merg bine, și România a arătat că lucrurile nu merg bine”, a precizat Mihai Chirica.

El mai spune că primarii PSD au fost influenţaţi de către Codrin Ştefănescu, secretarul general adjunct al PSD, să facă acest gest.