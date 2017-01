Se coagulează dreapta în jurul lui Dacian Cioloș? Fostul premier Dacian Cioloș discută, joi, cu cei de la Uniunea Salvați România (USR), la Palatul Parlamentului, despre o posibilă colaborare viitoare, o întâlnire urmând a avea loc și cu cei de la PNL. Potrivit unor surse politice, acesta nu se înscrie încă într-un partid, dar este luată în calcul o viitoare uniune a partidelor de dreapta.

La o zi după finalizarea mandatului de premier, a apărut informația că Dacian Cioloș ar urma să înființeze un ONG, și în timp s-ar încerca coagularea forțelor de dreapta, în jurul acestui proiect politic. Cioloș a fost premierul susținut de PNL și USR în campania electorală din 11 decembrie.

Mai mult, liderul USR Nicușor Dan l-a invitat pe Cioloș să vină în partid la acel moment, iar după alegeri a afirmat că ușa partidului este deschisă.

”Ceea ce am spus noi, am spus că în situaţia în care doreşte să vină în USR, uşa este deschisă. Dar, s-au terminat alegerile, începe o perioadă de construcţie, de activitate în Parlament, fiecare dintre noi are ce să facă şi, în măsura în care domnia sa va lua această decizie, uşa este deschisă”, spunea Nicușor Dan, întrebat dacă îl invită pe Cioloş în USR. Dacian Cioloș va avea discuții în perioada umătoare și cu cei de la Partidul Național Liberal.

Cioloș: Intenționez să mă implic în viața publică

După întâlnirea cu cei de la USR, fostul premier Dacian Cioloș a declarat că intenționează să se implice în continuare în viața publică și că va analiza înscrierea sa într-un partid politic. El a anunțat că în perioada următoare va lansa un ONG, alături de o parte din foștii săi colegi de guvern. ”Intenționez să mă implic în viața publică”, a spus Dacian Cioloș.

Cioloș a mai spus, după întâlnirea avută cu USR că a discutat legat de modul de colaborare pe viitor. ”Vreau să am discuții cu mai mulți dintre noștii colaboratori”, a precizat fostul premier.