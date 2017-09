Se închid școlile în București, după ce a fost anunțat un Cod galben de furtună în Capitală. Conform ANM, miercuri, în jurul prânzului, vor începe modificări ale vremii. După ora 18:00, vântul se va intensifica treptat, intervalul critic fiind între orele 20:00 şi 3:00, când vântul poate lua aspect de vijelie, cu viteze între 55 şi 65 de kilometri pe oră.

UPDATE 17:00. Traficul în București începe să se aglomereze, în contextul avertizărilor de furtună și a faptului că școlile din Capitală se închid începând cu ora 17:00.

UPDATE 15:35. ANM informează că, începând cu ora 16 și până joi, la ora 9, vremea va deveni instabilă, iar cerul se va înnora treptat. Vor fi averse ce vor avea caracter torenţial, descărcări electrice, cu o probabilitate mai mare între orele 18:00 şi 02:00. Se vor acumula cantităţi de apă de 25…30 l/mp, izolat posibil peste 35 l/mp. În acelaşi interval orar şi vântul va avea intensificări temporare, cu viteze ce vor atinge 55…60 km/h, posibil peste 65 km/h. Temperatura maximă va fi de 25…26 de grade, iar cea minimă de 16…17 grade.

De asemenea, de joi, de la ora 9, până vineri, ora 9, vremea se va răci. Temperatura maximă va fi de 23…24 de

grade, iar cea minimă de 10…11 grade. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări în prima parte a zilei, când vor mai fi condiţii să plouă slab. Vântul va suflă moderat, cu unele intensificări mai ales în prima parte a intervalului când la rafală se vor mai putea depăşi 40…45 km/h.

Urmărește LIVE harta radar națională, afișată în timp real pe site-ul ANM:

UPDATE 14:50. O mare companie cu sediul în zona Pipera din Capitală își trimite angajații acasă la ora 16:00.

„Așa cum ați aflat, se anunță o furtună puternică. Drept urmare, pentru a vă asigura că veți fi la adăpost în timp util, vă recomand să plecați către casă la ora 16:00”, se arată într-un mesaj primit de angajații companiei.

UPDATE 14:25. Urmare a avertizării meteorologice COD GALBEN de ploi și intensificări ale vântului, cod sub incidența căruia se află atât municipiul București, cât și județul Ilfov, au fost luate măsuri de avertizare a populației prin intermediul a peste 40 de panouri electronice existente la nivelul Capitalei.

„Pentru gestionarea eventualelor situații de urgență ce se pot produce, peste 480 de pompieri ISU București-Ilfov vor interveni la nevoie. În funcție de evoluția fenomenelor meteorologice, se poate activa grupa operativă la nivelul ISU București-Ilfov și se pot suplimenta echipajele operative cu pompieri aflați în turele libere”, anunță ISU București-Ilfov.

„La primele semne ale producerii unei furtuni (descărcări electrice, intensificări ale vântului), reacționați preventiv: -dacă sunteți în spațiu deschis – adăpostiți-vă; -nu atingeți firele căzute la pământ; -asigurați elementele de construcții (uși, ferestre); -nu stați lângă copaci, stâlpi sau construcții improvizate (corturi, schele, șantiere); -orice situație de urgență trebuie să fie anunțată la 112”, recomandă ISU.

UPDATE 14:00. Primăria Sectorului 2 a trimis avertismente prin SMS locuitorilor acestui sector al Capitalei.

„AVERTIZARE METEO – BUCUREȘTI! În intervalul 20.09, ora 18, 21.09, ora 03. Se anunță ploi, intensificări ale vântului cu aspect de vilejie. INFO: Primăria Sect. 2”, se arată în SMS-urile de avertisment.

UPDATE. Inspectoratul Școlar al Municipiului București a transmis, printr-un comunicat, că școlile de Capitală se vor închide, miercuri, la ora 17:00.

„Având în vedere atenţionările făcute de Administraţia Naţională de Meteorologie referitor la posibilele fenomene meteo, respectiv: descărcări electrice, vijelie şi vânt puternic, după ora 18.00, a zilei de 20.09.2017, vă comunicăm următoarele: Unităţile de învăţământ din Municipiul Bucureşti vor lua toate măsurile necesare în vederea asigurării securităţii, a siguranţei elevilor şi a personalului angajat prin modificarea duratei orelor de curs şi a pauzelor, astfel încât cursurile să se termine până la ora 17.00”, transmite Inspectoratul.

Precipitaţiile vor fi de 25 de litri/pe metru pătrat, putând să ajungă în unele cartiere şi la 35 l/mp, cantităţi ce vor fi înregistrate pe o durată scurtă de cel mult două ore.

Vântul va mai avea intensificări pe parcursul zilei de joi, dar rafalele vor ajunge până la cele mult 40 – 50 de km/oră.

În consecință, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a propus ca toate cursurile școlilor din Capitală șă-și încheie activitatea la ora 17:00.

Gabriela Firea a convocat și comandamentul pentru fenomene extreme miercuri, de la ora 9:00, la sediul Primăriei Capitalei.

Totodată, Gabriela Firea le cere deținătorilor de mijloace de publicitate (panouri, structuri volumetrice prismatice, tv-screen-uri, mesh etc.) să să ia toate măsurile de punere în siguranță a acestora.

Având în vedere avertizarile emise de meteorologi, care anunță fenomene meteo extreme În București începând de miercuri, Gabriela Firea le cere deținătorilor de mijloace de publicitate (panouri, structuri volumetrice prismatice, tv-screen-uri, mesh etc) să ia toate măsurile de punere în siguranță a acestora și să mențină în stare de alertă echipe de intervenție pentru soluționarea de îndată a unor eventuale evenimente.

De asemenea, Gabriela Firea a dispus structurilor de specialitate din cadrul PMB sa verifice in teren starea structurilor publicitare existente si sa ia masuri in cazul in care acestea reprezinta un risc pentru siguranta cetatenilor.

Totodată, primarul Capitalei a mai solicitat atât Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București, cât și ADP-urilor de sector, să ia măsuri urgente de toaletare a copacilor aflați în declin biologic, în toate parcurile Capitalei cât și pe aliniamentele stradale, astfel încât, în caz de fenomene meteo extreme, să nu reprezinte un pericol pentru cetățeni.

