Sebastian Ghiță, din nou la Parchetul General, în cazul presupusului plagiat al Codruței Kovesi

Deputatul Sebastian Ghiță s-a prezentat, marți, în fața procurorilor de la Parchetul General pentru a aduce probe legate de falsificarea raportului tehnic de expertiză prin care s-a stabilit că procurorul-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, nu a plagiat în teza de doctorat.

Sebastian Ghiță, care s-a prezentat cu un plic în fața procurorilor, nu a dat declarații jurnaliștilor, conform Digi 24.

Săptămâna trecută, deputatul a dat o declarație de martor în cazul autodenunțului făcut.

„Sunt convins că vor fi audiate și alte persoane care să certifice cele spuse de mine. Am nominalizat persoanele care au participat împreună cu mine la acest eveniment. (…) Ce mă bucur eu, și am declarat astăzi de dimineață, este faptul că Parchetul General a avut curajul să înceapă și să facă o anchetă care vizează un procuror de la DNA, chiar pe Laura Codruța Kovesi. Asta cred că este o chestiune de normalitate în statul român, pe care trebuie să o acceptăm toți, chiar și cei mai mari admiratori ai dânsei”, declara Ghiță săptămâna trecută.

În autodenunț, Sebastian Ghiță a declarat că, în 2012, pe când făcea parte dintr-o Comisie a Consiliului Naţional de Etică, a participat la falsificarea unui raport care arăta că teza de doctorat a Laurei Kovesi nu este plagiată.

„Eu şi alţi demnitari am participat la falsificarea raportului. Am date şi informaţii pe care vreau să le aduc la cunoştinţă procurorilor de la Parchetul General. Am făcut acest lucru atunci pentru a o proteja pe Laura Codruţa Kovesi pentru că, în acel moment, cu toţii credeam că face bine României”, a spus Sebastian Ghiţă.

Laura Codruța Kovesi neagă că ar fi plagiat în lucrarea de doctorat.

În urma autodenunțului lui Sebastian Ghiță, Parchetul General a început urmărirea penală in rem pentru instigare la fals intelectual.