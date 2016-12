Procurorii Parchetului Tribunalului Bucureşti au pus sechestru pe o parte din averea medicului Gheorghe Burnei, potrivit unor surse judiciare citate de News.ro.

Decizia procurorilor vine la o săptămână după ce a fost pus sub acuzare pentru că ar fi luat mită de la părinţii a 15 copii pe care i-a consultat sau operat.

Înainte de a-l pune sub acuzare, pentru 15 fapte de luare de mită, anchetatorii au strâns declaraţii ale unor martori, acte medicale şi medico-legale, chitanţe şi facturi găsite la percheziţiile făcute în 10 decembrie, dar au şi convorbiri interceptate în cauză.

Conform declaraţiei de avere depuse în iunie anul acesta, Burnei are un apartament de 51 de metri pătraţi în Bucureşti, cumpărat în 1993, şi deţine, împreună cu soţia, un apartament la Mangalia, cumpărat în 1990. El mai are şi o casă de 120 de metri pătraţi, moştenită în 2012. Gheorghe Burnei deţine şi un autoturism Skoda Octavia, fabricat în 2005. El nu are, conform declaraţiei de avere, bani în conturi, credite bancare, bijuterii sau obiecte de artă.

Chirurgul ortoped Gheorghe Burnei, de la Spitalul „Marie Curie” este, din 11 decembrie, în arest la domiciliu, în dosarul în care este acuzat că, în perioada 26 octombrie – 24 noiembrie, ar fi luat de 15 ori mită de la părinţii unor copii internaţi la Spitalul “Marie Curie”, pe care i-a operat sau doar i-a consultat, sumele primite fiind între 50 de lei şi 1.350 de euro.

Corpul de control al Ministerului Sănătăţii a început miercuri verificările la Spitalul „Marie Curie”, iar Colegiul Medicilor Bucureşti s-a autosesizat în cazul lui Gheorghe Burnei, dar va începe investigaţia în legătură cu eventuale încălcări ale codului de deontologie medicală după finalizarea anchetei penale.

Anchetatorii susţin că Gheorghe Burnei îi obliga pe părinţii copiilor operaţi de el să cumpere proteze de la firma Argonmed, care în schimb îi plătea vacanţele cu familia în străinătate şi deplasările la congrese. Burnei folosea atât proteze omologate, cât şi dispozitive medicale pe care le folosea în experimente pe copii, ce erau confecţionate artizanal de cunoştinţe ale medicului de la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică si Tehnica Masurării, potrivit procurorilor.

„În categoria experimentelor pe copii sunt incluse şi intervenţiile chirurgicale efectuate cu oase de vită fierte sau cu filtre de tanc sau cu BVC”, au mai scris procurorii în referatul cu propunerea de arestare a medicului Gheorghe Burnei.