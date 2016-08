Șeicul Dubaiului a făcut o vizită-surpriză la instituțiile statului. El a găsit birourile goale | VIDEO

محمد بن راشد يقوم بجولة ميدانية على الدوائر الحكومية بدبي في الصباح الباكر ومع بداية ساعات العمل تشمل: بلدية دبي ودائرة الأراضي والأملاك ودائرة التنمية الاقتصادية ومدرائها وكبار مسؤوليها لم يكونوا متواجدين

A video posted by Khalifa Saeed (@khalifasaeed) on Aug 27, 2016 at 9:52pm PDT