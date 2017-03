Selena Gomez recunoaște că e dependentă de Instagram. Selena Gomez a mărturisit că și-a anulat turneul mondial, anul trecut, și a recurs la serviciile unui terapeut, deoarece suferea de depresie, anxietate și respect de sine scăzut, relatează Agerpres.

Starul pop, în vârstă de 24 de ani, al cărui cont de Instagram este urmărit de 113 milioane de persoane, a declarat, într-un interviu publicat joi, că s-a speriat de obsesia ei pentru social media și și-a dezinstalat aplicația Instagram de pe telefon.

De așltfel, Selena Gomez e prima persoana care a depășit 100 de milioane de fani pe Instagram.

„De îndată ce am devenit persoana cea mai urmărită pe Instagram, m-am cam speriat. A devenit ceva ce mă consuma foarte tare.(…) Am fost dependentă,”, a declarat Gomez pentru revista Vogue, într-un editorial pentru ediția din luna aprilie.

Fosta stea de la Disney Channel a ținut prima pagină a ziarelor în luna august a anului trecut, atunci când a renunțat brusc la turneul său „Revival”, mărturisind că are nevoie de o pauză pentru a-și trata atacurile de panică și depresia.

„Respectul față de mine însămi era la pământ. Am fost deprimată, anxioasă și am început să am atacuri de panică înainte de a ajunge pe scenă sau imediat după ieșirea de pe scenă. Practic am simțit că nu eram suficient de bună, că nu eram capabilă. Am simțit că nu le dădeam fanilor nimic și că ei văd asta, ceea ce cred că era complet denaturat”, a povestit ea.