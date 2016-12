Sevil Shhaideh vine cu prima reacție după nominalizarea ca premier. Aceasta a postat pe Facebook un mesaj în care spune că are încredere în ea și că PSD se va ridica la așteptările tuturor românilor. Liviu Dragnea îi transmite acesteia că va sta la Guvern până când va obosi, și apoi îi va lua el locul. Traian Băsescu îi sugerează lui Dragnea să vină cu altă propunere, pentru a nu aduce țara în criză și îi recomandă să se trezească din ”beția puterii”.

”Suntem 2,100 de prieteni. Vă mulțumesc pentru susținere și mesajele de încurajare! Am observat foarte multe comentarii răutăcioase fără rost, probabil și voi vă întrebați de ce nu le-am șters… Motivele sunt simple: 1) Fiecare are dreptul la replică. 2) Sunt 100% sigură că, după maxim un an de guvernare, acestea se vor dovedi a fi complet false”, a transmis Sevil Shhaideh, în postarea de pe pagina de socializare.