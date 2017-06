Și-a construit singur o mașină. O ”cheamă” Bughi și are 800 de kilograme

Daniel Moldovan, un mecanic din Alba Iulia, și-a construit singur o mașină, în propriul garaj, însă nu poate circula cu ea pe drumurile publice.

De meserie mecanic, Daniel Moldovan, 41 de ani, dintre care 16 i-a petrecut în domeniul mecanii auto, este pasionat de mașini încă de mic. Pentru ”bijuteria„ de mașină, pe care de aproximativ 6 ani o ține mai mult în garaj, acesta spune că a folosit câteva piese din dezmembrări, dar majoritatea le-a fabricat singur în atelierul său.

Și-a botezat creația, care cântărește 800 de kilograme și în care a investit cam 7.000 de euro, ”Bughi„ însă regretul său, notează Ziarul Unirea, este că nu o poate înmatricula în România, astfel că se bucură de ea circulând doar în afara drumurilor publice.

A folosit piese de la mărci consacrate, iar motorul provine de la o autoutilitară Ford Transit, care are o capacitate cilindrică de 1600 de centimetri cubi. În partea din faţă a maşinii a pus piese de la Ford Escort, în spate de la Volkswagen, grupul provinde la un Mercedes, iar jantele sunt marca Nissan. Restul pieselor le-a făcut din fier şi ţeavă pe care le-a cumpărat din magazin.

„Am dus-o la Registrul Auto ca să o înmatriculez dar nu am reuşit. Mi-au spus că nu se poate pentru că este făcută manual. M-au luat apoi la întrebări de unde am cumpărat şasiul. Am zis că este făcut de mine dar nu m-au crezut. «Tu eşti inginer ca să ştii să faci maşini», mi-au spus. Când au văzut-o au rămas impresionaţi şi nu au mai comentat nimic“, a afirmat, pentru sursa citată, Daniel.