Sebastian Marian este sibianul care participă la cel mai mare concurs de robotică din lume, care are loc săptămâna aceasta în Japonia. Tânărul, în vârstă de 39 de ani, va concura împoriva unor echipe finanțate cu bugete uriașe pentru cercetare și cu acces la tehnologia de ultima oră. Sibianul va dezvolta sisteme de inteligență artificială pentru a câștiga competiția între roboții programați să joace fotbal.

Sebastian Marian a absolvit Facultatea de Inginerie din Sibiu și lucrează de 12 ani în domeniul IT. Săptămâna aceasta, tânărul pleacă în Japonia, unde va reprezenta România la RoboCup, considerat unul dintre cele mai mari concursuri de robotică din lume, relatează Turnul Sfatului. Sebastian participă la această competiție de 15 ani și a reușit să se claseze pe podium, o performanță de neegalat în Europa.

Echipa Oxsy, cu care participă la concursul de robotică din Japonia, a fost creată în 2002, odată cu proiectul său de diplomă la Facultatea de Inginerie, secția Automatizări și Calculatoare, din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.

„Practic toată nebunia a început după ce am terminat facultatea, am continuat proiectul şi am reuşit să particip în 2003 în Padova-Italia pentru prima dată la această competiţie. Şi acum îmi aduc aminte cum am învins chiar capul grupei în primul meu meci oficial în RoboCup”, a mărturisit sibianul care participă la cel mai mare concurs de robotică din lume.