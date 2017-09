Silvia Epure a fost desemnată cea mai bună producătoare a anului la Los Angeles. Ea a câștigat titlul “Woman filmmaker of the year” pentru filmul “Ofelia”, producție care a obținut opt premii din 14 nominalizări.

Vasluianca Silvia Epure a fost desemnată cea mai bună producătoare de film din Los Angeles, SUA, în cadrul festivalului “48 Hours”.

Festivitatea în care româncă a primit distincția a fost, scrie obiectivvaslui.ro, una grandioasă, care s-a desfășurat la Chinese Theatre, Silvia Epure culegând laurii pentru producția “Ofelia”, film care a obținut opt premii dintre cele 14 nominalizări, inclusiv premiul pentru cea mai bună peliculă.

Vasluianca va reprezenta Los Angeles la Festivalul de Film de la Cannes cu această producție, considerată una dintre cele mai mari din lume, premiera având loc în peste 130 de orașe.

Silvia Epure, 32 de ani, este, scrie sursa citată, originară din Vaslui și a ajuns în Los Angeles în 2011. ”Ofelia”, filmul care i-a adus titlul de “Woman filmmaker of the year”, este regizat de Fabiola Stevenson și o are în rolul principal pe una dintre cele mai titrate actrițe din Mexic, Beatriz Aguirre.

“Sunt incredibil de onorată și binecuvântată pentru seara aceasta! Ce minunată și incredibilă zi! Îți mulțumesc, Doamne! Și îți mulțumesc ție, Tati, că mă veghezi din ceruri!”, a postat Silvia Epure pe pagina sa de socializare.

Sursa foto: obiectivvaslui.ro