Simona Maierean, prima femeie pilot din România care a zburat pe un avion supersonic 

În urmă cu exact 8 ani, pe 13 martie 2009, suceveanca Simona Maierean devenea, la doar 24 de ani, prima femeie pilot din România care a zburat pe un avion supersonic.

Provine dintr-o familie modestă, dintr-un sat sucevean, Comăneşti şi, cu toate că a rămas fără mamă la o vârstă fragedă, la 4 ani, pentru ea icoana mamei a rămas întipărită în memorie. Bunicii i-au povestit, zi de zi, despre cea care i-a dat viaţă, iar Simona şi-a dorit să o facă pe mama sa mândră de realizarile ei.

Simona Maierean a fost atrasă de avioane încă din copilărie și a mai zburat pe aeronavele IAK-52 şi pe IAR-99, în timpul cursurilor de la Academia Forţelor Aeriene din Braşov, însă în urmă cu 8 ani, pe 13 martie 2009, a intrat în istorie ca fiind prima femeie din România care a zburat cu supersonicul.

“Când auzea motorul unui avion, lăsa totul baltă şi se uita la cer. Spunea mereu că vrea şi ea să zboare. Apoi, când a ajuns la liceu, ne-a anunţat că se va face pilot”, povestea atunci tatăl Simonei, Ioan Maierean.

”Meseria de pilot nu este pentru femei”

“Am încercat în zadar s-o convingem să-şi aleagă o altă profesie, dar are o voinţă incredibilă. Nouă ni se părea periculos, meseria de pilot nu este pentru femei. Dar ea era hotărâtă, aşa că am lăsat-o să-şi urmeze visul”, povestestea şi mama vitregă a tinerei, Elena Maierean.

După ce a adus aeronava MIG 21 Lancer la sol, Simona Maierean nu şi-a ascuns regretul că timpul de zbor a fost prea scurt. “Am avut emoţii, este normal. Dar totul a fost bine. Vremea a ţinut cu mine şi senzaţia pe care am trăit-o la manşa supersonicului, la zece mii de metri altitudine, nu se compară cu nimic”, a povestit Simona imediat după aterizare.

„Nostalgia după MIG 21 Lancer o am oricum. E altceva. Dar trebuie să te adaptezi la situația actuală, nu ai de ales. Pe 13 martie 2009 a fost primul meu zbor cu MIG 21 Lancer, cu instructorul, iar pe 30 iulie 2009 am zburat singură. Pe 7 martie 2012 a fost ultimul zbor cu acest avion. A fost un sentiment ciudat pentru că pot să spun că iubesc acest avion, parcă s-a desprins ceva din mine, am și plâns. Am cam 50 de ore de zbor cu MIG 21 Lancer. Nu știu dacă o să mai am ocazia să zbor pe avion de luptă pentru că am luat decizia să mă mut pe aeronavă de transport. Tocmai am terminat cursul de trecere pe aeronava Spartan. E puțin ciudată trecerea asta, pentru că ești tot timpul în echipaj și atunci trebuie să știi să gestionezi acest lucru. Trebuie să comunici mai mult, să nu lucrezi în contratimp. Îmi doresc să zbor, să învăț anumite lucruri și să văd ce poate face avionul Spartan. Deocamdată sunt în simulator„, își amintește Simona.

Simona Maierean: ”Dacă primul meu instructor nu avea încredere în mine, mă opream”

Femeia care a pilotat un avion de luptă este convinsă că, dacă primul său instructor nu avea încredere să o lase să zboare singură, acum ar fi fost un simplu salariat civil în cadrul Ministerului Apărării Naționale. Un om i-a marcat viața și cariera în doar câteva minute. „Dacă primul meu instructor nu avea încredere în mine și nu mă lăsa să zbor în simplă comandă, mă opream acolo și acum eram un salariat civil. Dacă tu nu te încadrezi să ieși la simplă comandă nu zbori. Oricum, am mai fost evaluată și de un al doilea instructor, tocmai pentru a vedea și o altă părere, pentru a evita subiectivismul. Ai un anumit număr de ore și exerciții pe care trebuie să le faci”, a mai spus Simona.