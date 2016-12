Crăciun românesc, porc adus din Spania. Cât ne costă slănina, toba sau caltaboșul

Fermierii români s-au bucurat anul acesta că pesta porcină din ţările vecine a stopat importul de animale vii în România. S-au bucurat degeaba, pentru că în supermarketuri a apărut spata de porc, fără os, originară din Spania. În rest, lucrurile nu s-au modificat faţă de sărbătorile de anul trecut. Explicaţia: veniturile au rămas mici.

Carnea de porc macră venită din Spania, adică de la 3.500 de kilometri, este o noutate pentru galantarele noastre. ”Aşa ceva încă nu s-a întâmplat, din câte ştiu eu. Importurile veneau din ţările vecine, în special Ungaria şi Polonia, în special în viu, la preţuri mici de animale subvenţionate puternic în ţările de origine. Anul acesta, gripa porcină ne-a păzit de aceste importuri. Dar vânzarea tot nu a fost mai bună decât anul trecut. Am dat 40 de porci şi mai am câţiva, deja antamaţi. Adică, am crescut mai puţini, am câştigat mai puţin, dar nu am rămas cu animale nevândute”, ne-a spus Ionel Toma, fermier din Hulubeşti, judeţul Giurgiu.

Muşchiul de mânzat, 84 de lei kilogramul

În galantarele din supermarket, spata fără os din Spania, de 14 lei, stă cumva înghesiută între jambonul fără os, românesc, de 10,5 lei şi spata cu os, autohtonă, la preţul de 10 lei kilogramul. Puţin mai departe stă fleica cu os, la 12 lei, fleica fără os, la 15 lei, ”carnea de lucru”, cam grăscioară, la 11 lei kilogramul. Desigur, în apropiere avem şi cotlet fără os, cu 20 de lei kilogramul, dar şi muşchi de mânzat, la… 84 de lei kilogramul.

În paranteză menţionăm că în primele şase luni ale anului, România a importat 83.400 de tone de carne de porc şi a exportat 14.858 de tone.

Caltaboşul: 25 de lei; toba, 35 de lei

În alt supermarket lipseau cărnurile de import, dar aveau pulpă de porc fără os, de tip ”Ţara mea”, la 17,49 de lei kilogramul şi cotlet fără os cu 19 lei kilogramul.

La Obor, preţul cărnii de porc variază între 12 şi 17 lei kilogramul, iar viţelul se găseşte şi la 16 lei. Dacă clientul se încordează, poate găsi şi carne la preţul de 5 lei, pulpe de pui congelate, dar… cam vinete…

Caltaboşul a apărut deja pe piaţă, la preţuri oscilante, 13 lei kilogramul, cam ciudăţel, pentru oameni curajoşi, sau 25 de lei kilogramul: treburi serioase, de Maramureş. Slănina sare de 25 de lei kilogramul, iar pulpa de oaie ajunge la 22 de lei.

Roşiile pentru gătit costă 1,5 lei kilogramul, în Obor

Verdeţurile, la acest început de iarnă, sunt foarte ieftine în piaţă. Salata costă 2 lei, legătura de ceapă verde 1 leu, legătura de ridichi tot un leu. Preţurile roşiilor pentru salată variază în funcţie de mărime, de la 3 lei la 5 lei kilogramul. Se găsesc însă şi roşii pentru gătit, la preţul de 1,5 lei kilogramul.

Murăturile costă: 4 lei varza, 8 lei gogonelele, 10 lei castraveciorii şi 15 lei gogoşarii.