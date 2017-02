La protestele din Piaţa Victoriei a participat, joi, o mamă cu un mesaj ieşit din comun în privinaţa graţierii. Ordoanaţa trebuie abrogată. Există, în libertatea, persoane care au mai puţine drepturi decât cei din închisori: copilul ei ”are un drept în minus faţă de un deţinut care iese în curte”, din cauză că este greu deplasabil – dreptul la aer!

Anamaria Chesisian și-a sacrificat propria viață pentru a-i acorda lui Claudiu o viață cât mai aproape de normalitate, chiar dacă el este un tânăr cu un handicap sever. Deși a așteptat un ajutor de la stat acesta nu a venit niciodată, ba mai mult viața lui Claudiu a fost una în care piedicile erau la fiecare pas. Acum, pentru că și statul și ONG-urile care toacă banii statului pretinzând că-I ajută pec el precum Claudiu i-au întors spatele, cei doi trăiesc într-o garsonieră mica și înghesuită din Militari. Ajutorul financiar vine în fiecare lună, din mila prietenilor și a rudelor care încearcă să îi ajute când pot, cum pot. În seara trecută, i-am întâlnit în prima linie la protestele anti-Guvern, sperând ca măcar o data în viața lor să aibă parte de un dram de dreptate.

”Mă adresez de 22 de ani şi nu aude nimeni!”

”Sunt mama şi însoţitorul lui permanent. Persoanele cu dizabilităţi nu au nicio şansă.. El este bolnav şi este condamnat în ţara lui fără să fi făcut nicio infracţiune. Acum, că nişte borfaşi celebri sunt în puşcărie, am aflat şi eu câte drepturi mise încalcă. Dreptul la aer nu i se respectă lui; eu nu am cum să care căruţul şi copilul, zilnic, pe scări ca să îl scot afară. El are un drept în minus faţă de un deţinut care iese în curte. El nu are o curte! Iar autorităţile… degeaba m-am adresat, că mă adresez de 22 de ani şi nu aude nimeni! Aşa încât eu consider să această lege trebuie abrogată de urgenţă!”