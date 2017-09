”Cum este viața de marinar?” ”E bună. Un fel, așa, de viață de câine… Când e mai bună, când e mai rea…” În timp de vorbește, lui Ioan Bâzu (69 de ani) îi dau lacrimile în colțul ochilor și i se sugrumă vocea. A străbătut mările și oceanele lumii zeci de ani. A venit vremea pensionării și: ”am revenit pe uscat, să zicem”. Acum este căpitanul fostul navei militare ”Jiu”, care a ajuns, de anul trecut, hotel plutitor privat în portul Jurilovca.

Hotelul plutitor Bella Marina, din portul Jurilovca, a aparținut cândva marinei militare. Mai precis, hotelul a fost construit pe un corp de navă militară. Corpul vechi a fost realizat în șantierul naval Oltenița în anul 1957, a fost transformată acum în hotel și aparține acum unei firme din Constanța.

Transformarea în hotel a început acum șapte ani, iar cu un an în urmă a fost adus pe poziție și a fost dat în folosință la Jurilovca. Hotelul plutitor are 52 de camere pentru turiști, 12 camere pentru persoanl și o cameră pentru persoanele cu dizabilități.

Dimensiunile navei sunt: 60 de metri lungime, pescajul 1,2 metri, înălțime 14 metri și lățime 10 metri. Personalul de siguranță și pază este licențiat de către Autoritatea Navală – concursuri, examene, toate la zi. Sunt marinari adevărați! Ei sunt conduși de un căpitan de navă adevărat, care, în afară de curse pe mările și oceanele lumii, și-a făcut ucenicia chiar pe o navă militară similară cu cea care este acum un hotel plutitor.

”Sunt în marină din 1968, când am fot militar pe o navă la fel ca aceasta, care s-a numit Siretul. Aceasta s-a numit nava Jiu. A aparținut unor vedete de Dunăre, dragoare. Din 1968 și până acum mă aflu marinar. Marinar la Dunăre, marinar la cursă lungă… Până acum 10 ani când am revenit pe uscat, să zicem. Am fost în cursă lungă în toată lumea… Am lucrat la Navrom Constanța și mergeam peste tot. După revoluție, până acum 10 ani, am lucrat la companii străine, tot felul de tipuri de nave. Unde găseam… M-am pensionat și am revenit la Dunăre, unde am dat examen de căpitan secund, așa cum sunt acum”, ne spune Ioan Bâzu, comandantul navei Bella Marina.

”Marinăria îți oferă niște satisfacții pe care nu poate oricine să le vadă”

La întrebarea: ”cum este viața de marinar?”, intră într-o ușoară descumpănire. ”Viața de marinar este bună… Un fel, așa, de viață de câine…”. Aici, căpitanului îi dau lacrimi în colțul ochilor și i se sugrumă vocea. Continuă greu: ”Unde-i mai bună, unde-i mai rea… Asta este… Nu întotdeuna este bine… Oricum, marinăria este frumoasă! Îți oferă niște satisfacții pe care nu poate oricine să le vadă…”

Își stăpânește cu greu lacrimile nostalgiei. Dar este comandant, reușește. Ne prezintă restaurantul. Apoi sala de fitness și cea de conferințe, amândouă situate sub nivelul apei, mascate de o ușă metalică ce închide etanș acest coridor de la baza navei. Mergem apoi în camerele de lux, care au balcoane către crescătoriile de pește situate lângă portul Jurilovca. Aceste crescătorii au fost cumpărate, recent. Ca și fosta fabrică de conserve a lui Alexandru Bittner, care a dat faliment cu mai mulți ani în urmă. Un investitor misterios vrea să relanseze producția de pește, să refacă fabrica și să dea drumul producției.

”V-aș invita în sala motoarelor, dar nava nu mai are motoare. Se tractează cu remorchere. Dacă îi păstrau motoarele, proprietarii trebuiau să angajeze personal specializat, conform legii. Au evitat această cheltuială. Suntem doar noi, marinarii…”, a mai spus Ioan Bâzu.