Efectele neimpozitării pensiilor sub 2.000 de lei. Ce poţi face cu 48 de lei în plus

O parte din vârstnicii români ar putea primi pensiile mărite de luna viitoare. Este vorba, în special, despre cei care nu vor mai plăti impozit pe acest tip de venit, respectiv pensiile cuprinse între 1.050 şi 2.000 de lei. ”Adică pentru noi, cei cu pensile mici, nu se dă nimic?”, se întreabă pensionarii care au veniturile sub nivelul impozabil.

Pensiile din România sunt impozitate de la valoarea brută de 1.050 de lei în sus. Potrivit datelor aflate în evidența Casei Naționale de Pensii Publice, în luna ianuarie 2017 sunt înregistrate 1.286.149 de persoane cu venituri brute din pensii între 1.050 şi 2.000 de lei. Conform datelor Ministerului Muncii impozitul mediu lunar este de 48 lei – adică atât vor primi în plus, în medie, aceste persoane vârstnice, din recuperarea impozitului, din februarie, dacă Legea va fi promulgată de preşedintele Iohannis.

”Din 100 de lei care se duc la farmacie, aş salva jumătate”

Bătrânii care ridică zilnic prânzul gratuit la Centrul de zi ”Omenia”, Bucureşti, nici nu ştiau, ieri, că se măresc pensile. ”Cât?” ”48 de lei!” ”Păi, ce este asta?” După o perioadă de gândire, Antoaneta Popovici (70 de ani) începe să-şi descreţească fruntea, nu i-ar sta rău un venit lunar de 48 de lei în plus. Ea are o pensie de 630 de lei şi are fiul bolnav, în îngrijire. Tânărul de 26 de ani nu are nici un venit, dar are nevoie de medicamente de 50 de lei pe lună pentru boala sa psihică. La fel şi ea, cheltuieşte încă 50 de lei pe medicamntele ei. ”Din 100 de lei care se duc la farmacie, aş salva jumătate. Tot e ceva cu 48 de lei în plus…”, spune femeia.

Maria Manea (64 de ani), cu o pensie de 450 de lei, este mai puţin optimistă: ”Cu 48 de lei nici nu ajungi până la piaţă!” După o socoteală simplă reiese că poate cumpăra o pâine zilnic şi de două ori câte un kilogram de carne de pasăre la preţul de 9 lei, într-o lună.

Cei săraci rămân săraci, cei avuţi, şi mai avuţi

Pentru a lămuri lucrurile, le explicăm faptul că dânsele nu vor primi nimic în plus, pentru că au pensiile prea mici.

Concret, marea masă a pensionarilor, respectiv 2,9 milioane, din totalul de 5.080.676 pensionari, rămân cu veniturile neschimbate pentru că cei mai mulţi pensionari au venituri mai mici de 1.050 de lei, iar veniturile lor nu s-au impozitat niciodată.

”Adică pentru noi, cei cu pensiile mici, nu se dă nimic?

Cei săraci rămân tot săraci? Se măreşte tot pentru cei avuţi?”, concluzionează amărâta Antoaneta Popovici în timp ce dă sufertaşele din plastic pentru a primi prânzul gratuit. Ieri au avut ciorbă de varză şi mâncare de spanac.

Femeia are dreptate, cei care au avut pensii puțin mai mari, impozitate, primesc impozitul înapoi, cei care au avut pensii mici, neimpozitate, nu vor avea ce să primească.

Acelaşi lucru se va întâmpla şi cu anularea asigurării de sănătate de 5,5%: doar cei cu pensiile ce depăşesc punctul de pensie (871,7 lei în 2016 şi 917,5 lei în 2017) au plătit această asigurare, cei cu pensiile mici nu au plătit, deci nu vor simţi nici o majorare.

Efortul bugetar al eliminării impozitării pensiei: 62.173.206 lei pe lună

Valoarea lunară a impozitului plătit de aceștia este de 62.173.206 lei, reprezentând 53.4% din valoarea lunară totală a impozitului, în sumă de 116.515.131 lei. Aceasta ar fi ”cheltuiala” pe care o va avea în plus bugetul de stat: 62.173.206 lei pe lună.