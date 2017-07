Conform unui studiu InfoCons, 18,51% din piețele municipiilor reședință de județ, plus București, funcționează fără nici un fel de autorizație, în condițiile în care 65% din piețele României au fost privatizate. În asemnea condiții, producătorii de pepeni se plâng că sunt forțați să vândă marfa angro, pe mai nimic, samsarilor – printre care și Clanul Sportivilor – care o revând la preț triplu.

Luni dimineața, în jurul orei 9,00, pe un soare care începuse deja să înțepe pielea, Maria Bugă vindea pepeni, chiar avea clienți, cu o privire încețoșată de lacrimi. Vadul este bun, clienții, buni,… ce o fi având femeia?

”Am șase hectare arendate la Amara, le cultiv cu pepeni și vând produsele în Piața Sudului. La noi s-au închis fabricile și trăim din agricultură, până ieșim la pensie. Eu am 54 de ani, mai am de așteptat… De cincisprezece ani, de când vin cu pepeni în Sudului, nu am pățit ca anul acesta: să fim dați afară de pe terenul pe care l-am plătit. Pepenii aceștia sunt cultivați de noi, de ce nu avem voie să îi vindem?”, ne-a întrebat plină de amărăciune Maria Bugă.

”Vor să ne gonească pe noi și să aducă oamenii Clanului Sportivilor”

La câțiva pași, tot pe platoul de lângă hala Pieței Sudului, un alt producător, Valeria Enache, se plânge că i se oferă 30 de bani pe kilogramul de pepene ca să părăsească spațiul închiriat: ”Noi nu am plătit șpagă nici un leu și nici nu o să plătim. Suntem producători legali, avem spațiul închiriat legal și contractul se va derula așa cum este scris. Vineri și sâmbătă au venit polițiștii locali să ne gonească. Au spus să nu mai descărcăm marfa că vin cu mascații și ne fac praf pepenii. Vor să ne gonească pe noi și să aducă oamenii Clanului Sportivilor. Nu plecăm până nu se termină contractul, să vedem, ce vor face?”

În fapt, femeile au actele în regulă, dar de câteva zile sunt șicanate de trei barbați îmbrăcați în polițiști locali, dar fără nici un fel de ecuson sau semn de identificare, și unul civil, care se recomanda, verbal, de la primărie.

Întâmplător, la scandalul de sâmbătă dimineața a asistat și Milu Păun, reprezentant al Sosietății Internaționale a Drepturilor Omului. ”Am văzut că cei patru bărbați i-au cerut femeii (Maria Bugă) să plece, aceasta le-a arătat că are documentele în regulă, dar ei au amenințat-o. Atunci am intervenit, m-am legitimat și am solicitat să se legitimeze și ei. Mi-a cerut să plec imediat, am insistat să se legitimeze și atunci au plecat”, ne-a explicat Milu Păun.

Spațiul cu pepeni este al miliardarului Puiu Popoviciu

Și acum lovitură de teatru: terenul închiriat de producătorii de pepeni de la Amara, ca de altfel tot imobilul Big și terenul din jurul său, nu este al Primăriei Sectorului 4, ci al SC Băneasa Investment SA, firmă controlată de celebrul dezvoltator imobiliar Puiu Popoviciu, prietenul familiei Băsescu.

Omul de afaceri Puiu Popoviciu a fost condamnat în iunie 2016 de Curtea de Apel București la nouă ani de închisoare cu executare, în dosarul în care este acuzat de fapte de corupție în legătură cu asocierea firmei sale, SC Băneasa Investments SA, cu Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din Capitală, pentru un teren de 224 de hectare. Semn clar că lui Popoviciu de la agricultură i se trage…

Miercuri, 19 iulie, magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție au amânat pentru 2 august pronunțarea sentinței definitive în dosarul Băneasa, în care omul de afaceri Gabriel Puiu Popoviciu a fost condamnat în primă instanță la nouă ani închisoare.

”Terenul nu aparține Primăriei”

”Terenul despre care este vorba nu aparține Primăriei Sectorului 4, ci societății Băneasa Investments, care controlează Big Berceni și terenul alăturat. Ca atare, nici un polițist local nu poate controla comercianții de acolo. Dacă s-a întâmplat totuși așa ceva, rugăm persoanele implicate să ne informeze asupra identității acelor polițiști, pentru a putea rezolva problema conform legii”, ni s-a comunicat de la Primăria Sectorului 4.

18.51% din piețe nu dețin niciun aviz

Potrivit studiului realizat de InfoCons, din cele 254 de piețe agroalimentare existente la nivelul Municipiilor reședință de Județ studiate (84,785 din total-România), 35,04% au ca administrator instituția statului, restul fiind concesionate sau administrate de mediul privat. De asemenea, 18,51% din piețe nu dețin niciun aviz, iar 42,54% din piețe funcționează fără autorizație DSVSA.

Foarte grav este și faptul că în 55,39% din cazuri nu au fost emise avize/autorizatii de securitate la incendiu pentru aceste spații.

EXCLUSIV/ Mărturii cutremurătoare ale Corneliei Catanga. Fiul ei a intrat în stare de șoc la căpătâiul Denisei Manelista