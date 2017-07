Nevăzătorii sunt nemulțumiți de rezultatul concursului pentru 30 de frecvențe radio, organizat în 27 iunie de CNA, în urma căruia ei nu au primit nici o licență. În acest context intenționează să dea în judecată Consiliul. ”Din 30 de licențe au fost acordate 26. Unde sunt 4 licențe? Pe ce criterii se face departajarea la CNA?”, ne-a spus Valeriu Borșan, nevăzător, membru al Asociațiai Unison. Nevăzătorii sunt încurajați și de un proces cu CFR, câștigat la fond, cu două săptămâni în urmă, în care instanța obligă Căile Ferate să anunțe sonor stațiile în trenuri – ca la metrou -, pentru ca orbi să nu mai coboare aiurea.

Două posturi de radio au cerut anularea concursului de frecvenţe radio organizat de Consiliul Național așl Audiovizualului (CNA). Este vorba de o plângere prealabilă venită din partea postului Radio Clasic, deţinut de fostul director de programe de la Televiziunea Română, Horia Romanescu, dar şi o contestaţie formulată de postul Radio România Plus, deţinut de la Asociaţia Unison din Buzău, care a încercat să obţină o licenţă pentru un radio dedicat persoanelor cu dizabilităţi, respectiv nevăzători.

Asociaţia Unison, care a participat la concurs cu postul Radio România Plus, a reclamat printr-o notificare faptul că „nu au existat criterii transparente de punctare şi departajare care sa fie publicate în mod obligatoriu pe site, odată cu regulamentul pentru înscrieri”, dar şi că „nu se face referire nicăieri în regulamentul postat pe site la modalitatea în care se pot depune contestații”, potrivit documentelor de la CNA.

”Proiectul nostru a fost susținut de Tic Petroșel”

”Noi avem promisiuni ferme de la o organizații din străinătate privind furnizarea gratuiă echipamente pentru postul nostru de radio. Intenționăm să creăm locuri de muncă pentru nevăzători, dar avem nevoie de licențe și nu înțelegem motivul pentru care nu le primim, nu există nici un criteriu care să ne fie pus la dispoziție. Am cerut toate cele 30 de licențe scoase la concurs, pentru a primi, totuși, ceva. Proiectul nostru a fost susținut de Tic Petroșel, directorul de comunicare al Consiliului Național al Dizabilității, am fost aplaudați de comisie pentru acest proiect, iar ulterior același proiect a fost respins de către aceeași comisie. Vrem să știm care este motivul respingerii”, ne-a declarant Valeriu Borșan, nevăzător, absolvent de psihologie în Bilbao.

Conform notificării trimise de Asociația Unison, dacă CNA nu răspunde în termen legal notificării trimise, va fi chemată în instanță de asociație.

Libertatea a cerut un punct de vedere CNA referitor la acest caz, pe care încă îl așteaptă.

Nevăzătorii obligă CFR să anunțe sonor stațiile în vagoane

Nevăzătorii au câștigat pe 11 iulie 2017, în primă instanță, un proces împotriva CFR Călători. ”Cu trei ani în urmă, am coborât în altă stație decât voiam, pentru că, nevăzător fiind, nu am știut ce stație urmează și le-am confundat. Nici nu vă dați seama cât de greu ne este nouă să ne reorientăm într-o asemenea situație. Am deschis proces împotriva CFR călători pentru a-i obliga să monteze un sistem sonor care să anunțe în vagoane ce stație urmează, ca la metrou”, ne-a spus Valeriu Borșan.

Procesul a durat mai mulți ani, dar până la urmă instanța nu numai că a admis cererea, dar a obligat pârâta CFR să plătească reclamantului suma de 30.000 lei, reprezentând daune morale și 4.905 lei, reprezentând cheltuieli de judecată.

