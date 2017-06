Un pensionar bolnav de cancer a fost lăsat să moară de sistemul de asigurări medicale, dar a fost ajutat de prietenii de pe Facebook și de CARP Omenia. „Acum am reușit să îmi acopăr cheltuielile cu cele trei tomografii și am achitat toate datoriile pe care le aveam. Cu mâncarea este mai greu, deoarece mi s-au prescris legume și fructe care sunt cam scumpe…”

Lucian Tudorache, 68 de ani, suferă de cancer în zona facială, practic este un cancer erupt pe obraz, pornit de la o operație de polip. A făcut citostatice pe care le-a întrerupt în luna mai pentru trei tomografii prescrise de medic.

Dar a fost programat la tomograf tocmai pe data de 11 iulie, deoarece sistemul sanitar nu are bani pentru a-l programa mai repede. ”Banii din asigurările de stat pentru tomografii se termină la începutul lunii, iar cei care nu apucă rând în față, sunt programați… când sunt bani. În cazul meu, după aproape două luni. Doar că în măsura în care nu fac tomografie repede, pentru a reîncepe tratamentul cu citostatice cel târziu la 4 săptămâni de la întrerupere, îmi risc viața. Așa am ajuns în situația: ori fac rost de bani pentru a plăti tomografia, cam 500 de lei ședința, ori…”, ne-a spus Lucian Tudorache.

Prima problermă a pensionarului este că după o viață de muncă în domeniul financiar-contabil (în anii ’70 a lucrat inclusiv cu primele calculatoare din România ”cu acele cartele perforate”), are o pensie de 920 de lei pe lună.

Cu banii aceștia trebuie să plătească întreținerea, compresele sterile de aproximativ 400 de lei lunar, deoarece îi supurează fața și îl ustură îngrozitor lichidul din tumoră care i se prelinge pe obraz, de aceea trebuie să mai ia și calmante – când are bani. Are rate mai vechi la o bancă și mai trebuie să și mănânce. Deci, în luna mai a constatat că nu are venituri proprii suficiente pentru tomografii. Băncile nu l-au băgat în seamă, iar speranța lui a rămas Dumnezeu, care l-a canalizat către Facebook și CARP Omenia.

Citește și: Un pensionar de 86 de ani a donat aparatură de 21.000 de euro Spitalului din Slatina. Ce s-a aflat după jumătate de an

Pensionarul Lucian Tudorache: ”Pe Facebook am 5.000 de prieteni”

”Pe Facebook am 5.000 de prieteni care mă ajută fiecare cum poate. O româncă stabilită în Belgia îmi trimite periodic câte 30 de euro, Tiberiu Bulsievici, din Maroc, mi-a trimis 500 de euro. De asemenea, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) Omenia mi-a dat un împrumut rapid cu dobândă foarte mică și tot ei au făcut chetă și mi-au dat, separat de împrumut, suma de 1.500 de lei. Una peste alta, mi-am achitat tomografiile, am reușit să acopăr restanța la întreținere și restanța la bancă. Fac din nou citostatice și sper să mă vindec. Dacă m-ar pute ajuta cineva cu comprese sterile, oricâte pachete, pentru că eu folosesc multe, m-ar ajuta foarte mult. Până la sfârșitul lunii iunie sunt acoperit financiar. Apoi, după ce vin rezultatele tomografiilor, mai vedem”, ne-a spus pensionarul.

Bugetul Sănătății este de 8,31 miliarde de euro, dar nu ajunge la pacienți

În 2017, bugetul Sănătății, respectiv al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate plus bugetul Ministerului Sănătății, este de 8,31 miliarde de euro.

Menționăm că în 1999 bugetul CNAS era de 1,83 miliarde de lei (RON), în anul 2004 bugetul CNAS era de 6,87 miliarde de lei, apoi, în 2009 a ajuns la 14,6 miliarde de lei, pentru ca în 2017 bugetul CNAS să ajungă la recordul de 28,8 miliarde de lei. Cu toate acestea, banii din Sănătate par să fie, în mod inexplicabil, din ce în ce mai puțini, iar calitatea actului medical din ce în ce mai prost.

Citește și: EXCLUSIV/ Povestea halucinantă a unei pensionare. Incompetența statului te poate îmbolnăvi iremediabil