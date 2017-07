În fiecare săptămână, pensionarii cercului de creația al CARP Omenia, sub 10 persoane, se strâng pentru a realiza diferite obiecte de artizanat, de la broșe de diferite forme și din diferite materiale, la felicitări, borcane colorate sau ornamente pentru sărbători. Obiectele sunt oferite contra donații în bani pentru ridicare unei cantine sociale unde să primească o masă caldă pe zi cei mai săraci vârstnici din sectorul 5. Printre ei și Leocadia Lupu, membru al cercului de creație, o persoană de 60 de ani, singură, bolnavă, care nu are nici un venit.

Grupul, așezat în jurul unei mese rotunde, un fel de Poiană a lui Iocan din romanul Moromeții – părpălește la flăcările lumânărilor cercuri concentrice din pânză neagră. “Facem broșe, modele diferite. Lucru manual”, spune zâmbind Vasile Costea, de 67 de ani, care s-a înscris la acest cerc al Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) Omenia imediat după ce a ieșit la pensie.

Leocadia Lupu, singură la 60 de ani, spune că nu a fost primită nicăieri la muncă, nu primește nici un ajutor social și trăiește din ce primește la CARP și din vânzarea materialelor reciclabile din gunoi

Ironia îi este retezată scurt de Silvia Marin, 74 de ani, aşezată în celălalt capăt al mesei: “Se încrețesc la lumânare. Facem broșe, felicitări și ornamente pentru sărbători, sfere din sfoară în aracet, borcane colorate”, spune femeia. “Venim o zi pe săptămână, luni”, se aude o completare. “Da, spune și Silvia Marin, stăm trei sau patru ore, sau mai mult când avem o comandă specială”.

De la stânga la dreapta – Vasile Costea, coordonatorul Iulia Nemeș, Vergica Corozel și Silvia Marin

Obiectele sunt din materiale reciclate, foste obiecte de vestimentație, plastice, foste podoabe etc. Reasamblate, revopsite, ele primesc o altă destinație – de obicei ornamentală. “Nu se vinde nici un obiect, totul se oferă contra donațiilor pentru viitoarea cantină socială, de care este foarte mare nevoie în cartier. De ce vin vârstnici aici? În primul rând de singurătate, apoi pentru o masă caldă și un cuvânt bun”, ne-a explicat Iulia Nemeș, coordonatoarea cercului de creație.

De la stânga la dreapta – Maria Popa, Vasile Costea, Vergica Corozel, Silvia Marin

“Ar putea să le cumpere statul, dar are treabă să le dea parlamentarilor sume forfetare, sau cum le zice…”, prinde curaj Maria Popa, de 86 de ani, care activează de puțin timp la acest cerc, dar a fost la altele, cel de engleză, de pictură… “Eu, din 628 de lei – să zicem că din iulie a crescut punctul de pensie și o să iau 683 de lei, m-au umplut de bani – după ce plătesc întreținerea, curentul și celelalte, mai rămân cu 100 de lei, să mănânc o lună, singură”, adaugă octogenara.

“Deh, eu am nici un venit!”, răspunde, ca pentru sine, Leocadia Lupu, 60 de ani, o persoană singură, bolnavă, fără nici un venit. În România se asigură fiecărui cetățean major, teoretic, un venit minim garantat de 142 de lei pentru persoanele singure. Mai puțin Leocadia, care nu are nici o proprietate și nici un venit.

Pe vremea lui Ceaușescu…

Fiind o persoană bolnavă psihic – depresie majoră – părinții ei nu au lăsat-o să muncească. După decesul lor, un unchi i-a cerut să semneze un act notarial prin care să îi cedeze lui toată moștenirea, iar în schimb, unchiul se angajează “să aibă grijă de ea”. Din cauza acestui act notarial, statul refuză să îi asigure venitul minim garantat, pe motiv că are cine să aibă grijă de ea. “Am încercat să mă angajez, dar nu sunt primită nicăieri, nici măcar femeie de serviciu. Mi s-a spus că nu corespund postului. La Forțele de Muncă un director mi-a spus că nu voi fi angajată dacă nu voi avea sprijin. Nu știu ce fel de sprijin”, a explicat femeia, cu greutate, vizibil bolnavă.

“Păi, da, că unii sunt favorizați, alții… Pe vremea lui Ceaușescu nu existau oameni fără loc de muncă, nu existau oameni fără nici un fel de venit…”, sare Vasile Costea. “Bârfiți și iar bârfiți!…”, îi retează vorba Silvia Marin. “Adevărul este că și pe vremea lui Ceaușescu unii aveau, iar alții n-aveau. Nu vă mai plângeți atâta, faceți ceva dacă vreți schimbare”, continuă femeia.

“Păi, da, mai strâng sticle, plastic, hârtie și le predau la centrul de pe aleea Sălaj, 70 de bani kilogramul de plastic, 25 de bani kilogramul de sticlă și 20 de bani kilogramul de hârtie”, se simte obligată să explice Leocadia Lupu. Adică, ea nu stă degeaba, chiar dacă este bolnavă. “Cam puțin, eu știu un loc unde se dă cu cel puțin 5 bani în plus la kilogram”, îi explică Vasile Costea.

În Rahova este nevoie de o cantină socială, doar pentru pensionari, de 600 de porții pe zi

În general, vârstnicii care vin la CARP Omenia au pensiile minime, sociale: 520 de lei. Cei mai săraci 40 dintre ei primesc și o masă caldă pe zi, trei feluri, gratis – mai puțin sâmbătă și duminică. În zona Rahova, unde se află sediul casei de ajutor reciproc, ar fi nevoie de o cantină mai mare, pentru că este foarte multă sărăcie. “Noi am proiectat o cantină socială în care să mănânce 450 de persoane și care să asigure în plus și 150 de porții de mâncare pe care să o ducem la nedeplasabili, zilnic. Am avea nevoie de cel puțin 250.000 de euro pentru a începe lucrările. Este urgența noastră de grad zero”, ne-a spus Gheorghe Chioaru, președintele CARP Omenia.

34,87% din totalul pensionarilor au venituri sub pragul de subzistență

Statisticile arată că în România trăiesc 1,5 milioane de vârstnici singuri. Numărul gospodăriilor formate dintr-o singură persoană având vârsta mai mare de 60 de ani este în continuă creștere.

De asemenea, în anul 2016, 34,87% din totalul pensionarilor au avut venituri sub pragul de subzistență calculat pentru un pensionar singur, adică 594 de lei – conform Institutului de Cercetare a Calității vieții din cadrul Academiei Române -, iar 44,35% din totalul pensionarilor au avut venituri sub pragul minim decent, adică 752 de lei.

Mai mult, 9,10% dintre pensionari se află sub pragul sărăciei absolute, iar 40,23%, sub pragul sărăciei relative.