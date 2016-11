Elena Popescu a cântat în copilărie în corul şcolii, după care latura artistică a vieţii sale a făcut o pauză lungă… Până anul trecut, când a ieşit la pensie – 400 de lei pe lună, pensia minimă în România. În această nouă calitate socială grea, i-a zâmbit din nou Terpsichore, muza cântecului de cor…

Elena Popescu are 61 de ani și cântă din octombrie 2015 în corul Centrului de zi a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ”Omenia” – vocea a II-a. ”M-a îndemnat cineva apropiat să mă duc la Centrul de zi. M-am înscris mai întâi la cursul de enegleză, apoi am intrat şi la cor. În şcoală, în copilărie, am cântat la cor… Am ceva experienţă… Cât de cât”, spune pensionara.

Elena are cea mai precară situație financiară dintre membrii corului ”Magii Omeniei”, are o pensie de 400 lei, dar este foarte mândră că în decembrie va lansa, împreună cu ceilalţi membri ai trupei, primul CD muzical din viaţa ei – colinde din repertoriul național și internațional. Nu a învăţat engleză degeaba…

Activitatea artistică a ameliorat bolile pensionarei



Interesant este că, odată cu activitatea artistică, bolile pe care le are – este anemică și are un stent pe un vas sanguin important – au început să se amelioreze.

„Am avut hemoglobina 4 ( în mod normal este 12 – n.r.) şi un stent pe o arteră de sub claviculă, am fost bolnavă grav, dar mi-am revenit, medical chiar mi-a spus că sunt o norocoasă. Acum, cred că o să mă certe, că nu m-am ţinut de medicaţie. Dar nu pot să dau 50 de lei pe medicamente, când eu am 400 de lei pe toată luna. Le mai sar, mai cânt, mai uit de ele…”, spune Elena Popescu.

Despre bani: ”Am trei fete măritate, două ale mele și una înfiată – mă mai ajută ele să supraviețuiesc”.

