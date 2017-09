Un pensionar s-a împrumutat cu 20 de lei și a restituit suma în șase rate, la o Casă de Ajutor Reciproc. Cum arată sărăcia vârstnicilor văzută din partea cealaltă a ghișeului de împrumuturi? ”Pe de o parte este un lucru bun că pot primi un ajutor, pe de altă parte este trist că după o viață de muncă nu pot trăi din pensia lor”, spune unul din economiștii care se ocupă de aceste dosare de împrumuturi ale sărăciei.

”Ei vin cu probleme, trebuie să le asculți, să te adaptezi situației lor. Și să alegi varinata cea mai bună pentru ei”. Aceasta este munca pe care economistul Mihaela Isac (28 de ani) o are de făcut la ghișeul de împrumuturi a Casei de ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) Omenia: verifică dosarele pentru a drămui cât mai eficient sărăcia pensionarilor.

Nu este nicio rușine să trăiești din împrumuturi, România trăiește din ”rostogolirea” datoriilor de mulți ani! Ce altceva pot face cetățenii ei cei mai vulnerabili, pensionarii?

Peste un million de cetățeni români trăiesc la limita mizeriei

În luna iulie, conform datelor Casei Naționale de Pensii, 808.275 de vârstnici trăiau cu pensia socială minimă: 520 de lei. Tot în iulie, 225.317 persoane trăiau din venitul minim garnatat, de 141,5 lei (pentru persoane singure).

Acest lucru este reflectat de nivelul împrumuturilor: marea majoritate sunt sub 1.000 de lei, multe chiar sub 100 de lei. Multe împrumuturi mici se fac în ajunul Sărbătorilor. Există însă unele cereri ieșite din comun: Cel mai mic împrumut care s-a înregistrat în CARP Omenia a fost de unul de 20 de lei, cu doi ani în urmă. A fost restituit în șase rate a câte 3,3 lei pe lună! Cam aceasta este oglinda pensionarilor României.

”Singurătatea este pentru ei lucrul cel mai trist”

Cu toate acestea, Mihaela Isac crede că drama majoră a bătrânilor se petrece în alt registru, nu cel bănesc: ”Cel mai tare mă întristează când vine la ghișeu o persoană care trăiește singură și povestește că are copiii plecați sau că a rămas fără soț și îți dai seama că singurătatea este lucrul este… cel mai trist”.

La ghișeu își face apariția o distinsă doamnă care are nevoie de bani. I se cere carnetul de membru CARP, talonul de pensie, în sfârșit, documentele. Femeia retează scurt hârtiile cerute de dincolo de ghișeu: ”Astea sunt lucruri care le știu de o viață, la 91 de ani am trecut pe aici…” Adică, împrumuturile sunt o chestiune la ordinea zilei pentru ea, este un fel de expert care nu are nevoie să fie învățat…

Apoi cu o voce mai joasă: ”Nu știu dacă o să mai ajung vreodată… Dar trebuie să rezolv niște probleme mari…”

Zeci de membri se înscriu zilnic pentru… împrumuturi

CARP Omenia are 50.000 de membri și zilnic se înscriu între 30 și 60 de pensionari. ”De ce? Pentru că au nevoie de bani!”, ne-a spus Gheorghe Chioaru, președintele CARP Omenia.

O fi bine că primesc împrumuturi, chiar și de 20 de lei? O fi rău? ”Pe de o parte este bine, că au un ajutor, pe de altă parte stai și te gândești că după o viață de muncă nu își pot permit să trăiască din pensia lor”, este de părere tânăra economistă.