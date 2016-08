Casele de Ajutor Reciproc sunt asaltate de pensionari. ”Vreau să cumpăr rechizite şcolare pentru nepot”

Printre zecile de pensionari cu hârtii în mâini care aşteaptă cu înfrigurare decizia de acordare a împrumuturilor la Casa de ajutor Reciproc, Constantin Burdulea (73 de ani), zâmbeşte satisfăcut: lui i s-a aprobat cererea, pentru suma de 3.700 de lei. Are cu ce să cumpere rechizite nepotului său şi va trece cu bine şi de această iarnă!

În viermuiala din incinta Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ”Omenia” din București (CARP), la ghişeele unde se dau împrumuturi, figurile celor care aşteaptă la rând reflectă, în general, îngândurarea. Au ajuns aici din cauza nevoilor. Familiile lor, în special copiii şi nepoţii, nu se pot menţine pe linia de plutire a vieţii fără ajutorul bunicilor pensionari. Iar bunicii îi ajută cum pot. În general din pensie, dar toamna, pensile, care sunt mici, nu mai pot face faţă nevoilor – trebuie să ceară împrumuturi.

Constantin Burdulea este zâmbitor după ce semnează documnetele pentru împrumut. Va primi banii vineri, este bine…

Lui Constantin Burdulea i s-a aprobat împrumutul

”Nepotul meu mi-a spus că are nevoie de tot felul de rechizite. Trece în clasa a doua, e un copil bun, are opt ani şi o să îi cumpăr tot ce are nevoie. Dar mai am nevoie şi de lemne, cam 1.500 de lei cred că o să dau pe câţiva metri cubi. Stau la casă… Şi mai am un necaz, soţia este internată în spital…”

În timp ce vorbeşte, figura lui Constantin Burdulea se crispează. Împrumutul de 3.700 de lei pare uriaş faţă de pensia sa de 800 de lei.”Nu ne ajung banii, nu ştim ce se întâmplă, dar parcă pensia devine tot mai mică, de la o lună la alta, adică se risipeşte tot mai repede”, se plânge Constantin Burdulea.

Numărul cererilor de împrumut a crescut cu 30% faţă de anul trecut!

Ion Ionuţ Alin (8 ani) a trecut în clasa a doua şi are nevoie de rechizite şcolare

În general, toamna, numărul cererilor de împrumut este mai mare decât în restul anotimpurilor. Anul acesta însă, toate recordurile au fost depăşite: Sunt cu 30% mai mulţi decât anul trecut.

”Banii se davalorizează fără să simţim, preţurile cresc iar veniturile rămân constante. De aceea pensile li se micşorează şi au nevoie de sprijin, adică vin să ceară împrumut. Sunt aşa mulţi încât am mai deschis câteva ghişee. Concomitent, am prelungit programul de lucru. Una peste alta, am ajuns la 46.000 de membri şi ne îndreptăm către 50.000. Vin la noi pentru ajutor pentru că nu se mai pot descurca. Nici nu vă închipuiţi câtă sărăcie este în România, mai ales în rândurile vârstei a treia”, ne-a spus Gheorghe Chioaru, preşedintele CARP Omenia.