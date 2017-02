”Vreau să devin electrician”. Cătălin Păleanu are 15 ani și este în clasa a IX-a, Colegiul Tehnic energetic din Craiova. Această unitate are, din anul de învățământ 2016-2017, o clasă nouă care pregătește 24 de electricieni de joasă și medie tensiune, în trei ani de școală profesională. În acest moment meseria de electrician este cea mai căutată de pe planetă!

Aici sunt ucenicii acum…

… şi aici trebuie să ajungă

Potrivit unui studiu ManpowerGroup, la nivel global, în 2016, s-a înregistrat cea mai mare criză de mână le lucru specializată din 2007 până acum. România se regăsește pe locul trei în topul țărilor care se confruntă cu această problemă.

Conform studiului, la nivel global, cele mai dificile posturi de ocupat sunt cele specifice unor meserii precum electrician şi tâmplar. În acest context, noua clasă de ”ucenici electricieni” este susținută financiar de Distribuție Oltenia, care a finanțat noul laboratorator al școlii și dublează lunar bursele elevilor de la acestă clasă de profesională. De ce?

”În cadrul Distribuție Oltenia, care acoperă acest serviciu energetic în șapte județe din sud-vestul României, ies anual la pensie 180 de angajați. Noi am investiti în cel mai modern dispecerat din România, manevrăm rețeua de la distanță, iar aceste tehnologii trebuie controlate de specialiști. De aceea investim în viitoarea noastră forță de muncă. Anul viitor ne vom implica financiar în înființarea unei clase de specialiști în centrale și rețele electrice”, ne-a spus Eugen Butoarcă, director executive Distribuție Oltenia.

Are bursă bună şi loc de muncă asigurat

”După ce termin cei trei ani de profesională vreau să mă înscriu la liceu, la seral, să iau bacalaureatul. Apoi, voi mai vedea”, ne spune Cătălin Păleanu, foarte sigur pe el. Adolescentul are dreptate să fie liniştit, acum are bursa bună, după ce termină profesionala are loc de muncă asigurat,… poate face ce vrea.

Această formă de finanțare a școlilor tehnice în România este în plină dezvoltare – Libertatea a mai dat asemenea exemple – și este cea mai sănătoasă directive de dezvoltare a învățământului în raport cu necesarul de pe piața muncii, adică în economia reală.

