Yoga pe apă este ultima tendință din România în… acest mod de viață – pentru că nu poate fi numit nici sport, nici religie, deși are câte ceva din amândouă. Unul dintre instructori, Ana Maria Ionescu (26 de ani) are diplomă de specialitate obținută în India și se plânge că MISA a îndepărtat românii de yoga.

”Cu cinci ani în urmă, am intrat în contact cu o instructoare de yoga argentiniană care locuia în Portugalia. După un an, am început să practic, iar viața mea s-a schimbat”, ne-a spus Ana Maria Ionescu. În zona București, yoga se practică, în general, în Herăstrău, în Snagov și în Comana-Neajlov. Desigur, iarna, yoginii se retrag în ”studiouri yoga”.

”M-am simțit foarte atrasă, mai ales când am început să simt beneficiile. În afară de echilibrarea stării fizico-psihice, elasticitate, respirație, cunoașterea sinelui, mi s-a corectat poziția coloanei vertebrale. Dacă înainte mergeam cam cocoșată, acum stau drept. Am învățat să îmi respect organismul, să am răbdare cu el, să nu îi forțez limitele”, ne-a explicat Ana Maria.

După ani de acumulări, în octombrie anul trecut, a venit momentul adevărului: absolvirea unei școli de instructori în India. ”A fost un curs intensiv de teorie/practică, în urma căruia am obținut o diplomă de intructor pentru nivelul începător și mediu. Pentru instructor de avansați trebuie să mai merg la un curs special în India”, a explicat instructoarea.

Este un trend de câțiva ani, care ajută la concentrare

Ceea ce atrage atenția în mod deosebit la yoginii de astăzi este că meditează pe apă. Mai precis, pun pe apă standuppaddle, un fel de placă de surf mai mare, se așază pe ea și meditează. Ana Maria Ionescu ne-a explicat că acesta este un trend de câțiva ani, care ajută la concentrare și dă rezultate foarte bune – yoga pe apă.

Una peste alta, românii sun foarte buni practicanți, au un fel de înclinație spre acest mod de a medita, doar că au o reticență legată de scandalul sexual al Mișcării de Integrare în Absolut (MISA – care susține că este mișcare yoga), în urma căruia Grig Bivolaru, liderul mișcării, a intrat în închisoare pentru sex cu minore.

“Cursanţii ne abordează cu o anumită reticenţă, din cauza poveştilor cu MISA, unde nici nu se practică, de fapt, yoga, acolo este altceva, de care noi ne delimităm foarte clar. Trebuie să despărțim cumva practica adevărată de curentul negativ despre yoga”, ne-a explicat instructoarea.

Yoga are o vechime de 5.000 de ani

Yoga este una din cele 6 școli traditionale ale hinduismului, bazată pe meditație, ca o cale spre autocunoaștere și de eliberare. În India, yoga este privită ca fiind un mijloc de desăvârșire fizică și spirituală. În afara Indiei, yoga a început să fie asociată în primul rând cu practicarea așa-numitelor asana (poziții) incluse în Hatha Yoga. Un practicant convins de yoga este numit yogin (masculin), sau yogină (feminin). Yoga este o combinare între exerciții și meditație și este practicată de mai bine de 5.000 de ani.