Unirea Mică a fost sărbătorită de Alexandru Iona Cuza la Focşani, unde jocurile de lumini au costat 6.630 de lei şi 32 de parale, adică echivalentul a 147.333 de euro. Pentru a afla această sumă, am făcut raportarea la valoarera unui cal, atunci şi acum, conform datelor BNR şi ne-au rezultat… 132 de cai.

Statuia lui Alexandru Iona Cuza din Dealul Mitropoliei

În 1859 se realizează Unirea Principatelor Române sub Alexandru Ioan Cuza. În Moldova, Alexandru Ioan Cuza a fost ales domnitor în unanimitate, la 5 ianuarie 1859. Pe 24 ianuarie, Cuza a fost ales domnitor şi în Ţara Românească.

Despre acest moment, pictorul Nicolae Grigorescu îi relata lui A. Vlahuţă: „Ne vine vestea că s-a ales Cuza domnitor în amândouă capitalele. Am lăsat tot, am pus şaua pe cal, şi fuga la târg. Atunci am văzut eu ce va să zică bucuria unui popor. Cântece, jocuri, chiote în toate părţile. Îşi ieşeau oamenii în drum cu oala plină cu vin; care cum se întâlneau luau vorba de Cuza, de Unire, se îmbrăţişau şi încingeau hora în mijlocul drumului. Şi era un ger de crăpau pietrele”.

Aşa a arătat Hora Unirii în Craiova, imortalizată de pictorul Theodor Aman

850 de felinare, 150 ceaune cu smoală, 30 de vedre de păcură, 60 de ocale cu seu

Unirea a fost sărbătorită oficial în ziua de 5 februarie 1859, când domnitorul Cuza a fost oaspetele oraşului Focşani, un oraş prin excelenţă negustoresc. Desfinţarea hotarului dintre Moldova şi Ţara Românească conţinea şi un interes economic foarte puternic.

Mii de oameni i-au ieşit în cale noului domnitor. În cinstea lui Cuza s-au ridicat pe şosea, pe uliţele pe unde trebuia să treacă, patru arcuri de triumf, împodobite cu verdeaţă şi înfăşurate în pânză tricoloră.

Au fost aşezate pe uliţe, pentru a se aprinde şi a lumina feeric oraşul, 850 de felinare, improvizate în grabă, 150 ceaune şi 650 ulcele cu smoală, 30 de vedre de păcură şi 60 de ocale cu seu. S-au ridicat în oraş mai multe piramide acoperite cu ramuri de brad, pe care ardeau lumânări şi felinare.

Costuri la valoarea de atunci: 6.630 lei şi 32 parale

Mai în toate casele particulare s-au arborat steaguri, s-au împodobit porţile cu verdeaţă şi la ferestre, toată noaptea au ars lumânările bucuriei obşteşti.

După condica de cheltuieli, municipalitatea a plătit 6.630 lei şi 32 parale, din care numai pentru artificii 1354 lei şi 20 parale.

Ce însemană acestă sumă? Conform datelor Băncii Naţionale, la vremea respectivă un cal costa 50 de lei. Menţionăm că la 1859 preţurile se calculau în lei, dar se plăteau în alte monede, în special otomane.

În fine, matematic vorbind, jocul de lumini al Micii Uniri a costat cât 132,6 cai. Aceasta poate fi considerată o mică avere…

Megând mai deparet cu calculele, putem spune că un cal costa astăzi 5.000 de lei, media în târgurile şi oboarele actuale. Dacă facem înmulţirea, aflăm că 132,6 cai ar costa acum 660.090 lei, adică 147.333 euro.

Hotelul Concordia, unde s-a hotărât Unirea, este acum o ruină

Hotelul Concordia este clădirea din Bucureşti, în Cenrttul Vechi, pe strada Smârdan, care a găzduit istorica întâlnire din noaptea de 23 spre 24 ianuarie 1859, în care s-a hotărât Unirea Principatelor Române şi alegerea lui Alexandru Ioan Cuza drept domn al

Ţării Româneşti.

Aşa arată pe interior Hotel Concordia

Hotelul a fost construit în anul 1852 şi avea 90 de camere. Concordia a funcţionat până în timpul celui de-al Doilea Râzboi Mondial, iar în timpul comunismului a fost administrat de ICRAL si repartizat oamenilor muncii. După 1989, imobilul a fost câştigat în instanţă de un cetăţean străin, care l-a vândut imediat firmei Ro Naturstein SRL în octombrie 2003.

Astăzi, clădirea este înscrisă în lista momumentelor istorice a Municipiului Bucureşti, dar a fost acoperită şi abandonată.

Adunarea Electivă a fost forţată de popor să îl aleagă pe Cuza

Lucrările Adunării Elective, care trebuia să desemneze un domnitor pentru Muntenia, s-au deschis în ziua de 22 ianuarie într-o atmosferă incendiară. Cladirea din Dealul Mitropoliei era înconjurată de mii de oameni care cereau unirea.

În dimineaţa de 24 ianuarie, după momentul ”Concordia”, Adunarea Electivă l-a desemnat pe Alexandru Ioan Cuza, domnitorul din acel moment al Moldovei, drept şeful statului şi în Muntenia. Unirea era împlinită.