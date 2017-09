Șofer de ambulanță, acuzat de braconaj după ce a lovit un mistreț. Un caz absurd s-a înregistrat în comuna Cujmir, județul Mehedinți, unde șoferul unei ambulanțe, care se deplasa în regim de urgență la domiciliul unui bolnav, a fost ținut mai bine de două ore în câmp de un polițist, după ce a lovit mortal un porc mistreț.

Ambulanțierul Alin Nărămzoi susține că ar fi fost amendat cu suma de 870 de lei și penalizat cu 6 puncte de un șef de post pe nume Tudor, acuzându-l de… braconaj!!! Dar și mai grav este faptul că la bolnav a fost nevoie să se trimită o altă ambulanță… de la 70 km depărtare.

„În jurul orei 0.50, mă deplasam cu autosanitara la Gârla Mare, la un pacient. Mergând pe drum între Vatra și Gârla Mare, la un moment dat, în față, din partea stângă, mi-a apărut un porc mistreț. Din scurt, în doi-trei metri. (…) Porcul a venit în viteză, eu am dat în frână cât am putut, mașina într-adevăr a frânat. (…) Porcul a murit, eu am oprit, în momentul în care eu mă uitam a apărut și Poliția de Frontieră lângă mine. «Ce s-a întâmplat domnul ambulanțier?» (…) Am sunat la 112, am anunțat șefii noștri ce s-a întâmplat (…) Domnul polițist ne-a făcut braconieri (…), ne-a zis să lăsăm salvarea acolo, în câmp, noaptea, și să plec cu dânsul la Vânju Mare să-mi ia probe. (…) Mi-a dat amendă, 870 de lei, mi-a zis că nu am adaptat viteza la condițiile de drum. Eu am plecat acolo să salvez omul acela, nu am plecat să omor porcul. Nu știam eu că o să-mi iasă un porc în doi metri în față. Și n-am putut să-l evit, că și eu aș fi vrut să-l evit și să nu-mi fărâme salvarea”, a povestit șoferul, pentru pagina de Facebook Observ Tot, acolo unde a fost relatat acest caz scandalos.

Iată și variant asistentei de pe Ambulanță, potrivit sursei citate: “Primul echipaj (de Poliție – n.r.) a venit cam după 20 de minute, ne-au spus să stăm acolo până vine șeful de post. Am mai stat încă 20 de minute până a venit și seful de post. Acesta a zis că nu trebuie să plecăm. Noi am sunat directorul, pentru că n-am putut să plecăm, ne-au ținut aproape două ore acolo. Șeful de post ne-a spus: « Nu cumva facem braconaj cu ambulanța? » I-am spus că nu-mi vine să cred ce mă întreabă. Cum să facem așa ceva? Eu de 14 ani lucrez la Ambulanță și nu mi s-a mai întâmplat! A fost primul porc pe care l-am și lovit”.