Actrița Sofia Vergara, în vârstă de 45 de ani, a pozat complet goală pentru revista Women’s Health. Vedeta cunoscută pentru rolul din comedia „Modern Family” a vorbit despre schimbările prin care trece corpul ei, dar și despre cum se menține în formă

Sofia Vergara este una dintre cele mai frumoase actrițe de la Hollywood, fiind extrem de cunoscută pentru senzualitatea ei, dar și pentru ținutele ei sexy care îi scot formele în evidență. Acum, la 45 de ani, vedeta din Columbia a pozat complet goală pentru revista Women’s Health. Ea a vorbit și despre cum se menține în formă, recunoscând că nu este o fană a sălii de forță.

Introducing our first-ever global Naked Issue, starring the incredible @SofiaVergara! On newsstands everywhere 8/8: https://t.co/nr6hoXwbIZ pic.twitter.com/kF0vupvWTs — Women's Health (@WomensHealthMag) August 2, 2017

„Nu știu dacă sunt puternică. Am probleme cu genunchii și oasele foarte subțiri. Abia dacă pot să fac o flotare. Mi-aș dori să fiu mai atlentică, dar când te naști cu acești sâni uriași… Îi am de la vârsta de 13 ani și au devenit și mai mari când am rămas însărcinată și după ce am născut”, a povestit Sofia Vergara în interviul acordat revistei, potrivit Daily Mail.

Mai mult, ea a spus că exercițiile fizice nu sunt deloc un moment fericit. „Sunt o tortură pentru mine. Însă, Joe (soţul ei, actorul Joe Manganiello – n.r.) a amenajat o sală de sport minunată în casă, aşa că nu îmi pot găsi scuze”, a mai spus actriţa.

Totodată, actrița cunoscută pentru rolul din „Modern Family” a spus că în acest moment acceptă schimbările prin care trece corpul ei.

„Am 45 de ani. Chiar dacă vrei, în acest moment al vieţii tale, nu poţi fi perfectă. (…) Ne schimbăm. Am observat asta la mine. Vreau să arăt vârsta de vârsta mea, dar să arăt minunat. Cred că dacă te obsedează ideea de ‘vreau să arăt mai tânără’, înnebuneşti”, a spus actriţa pentru Women’s Health.

Sofia Vergarea este una dintre cele mai apreciate actrie din televiziune. De altfel, ea a ocupat în 2016 pentru al cincilea an consecutiv primul loc în topul Forbes dedicat celor mai bine plătite actriţe din industria de televiziune, cu venituri de 43 de milioane de dolari în ultimele 12 luni.