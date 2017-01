Somnul odihnitor întinerește coloana vertebrală! Durerile de spate obișnuite sau majoritatea afecțiunilor mai grave ale coloanei vertebrale pot fi tratate fără operație, dacă pacienții sunt dispuși să țină cont de câteva reguli. Somnul odihnitor, unele tipuri de exerciții sau pantofii potriviți pot ajuta coloana să se refacă, susține dr. Mihaela Parnia, specialist în recuperare medicală.

Iată ce trebuie și ce nu e indicat să facem!



Ca în orice afecțiune, problemele coloanei vertebrale se abordează diferit de la o persoană la alta, însă există și câteva lucruri general valabile, pe care ar trebui să le știe și să le respecte toți cei în cauză. Cel mai important este acela că opțiunea unei intervenții chirurgicale trebuie să fie ultima dintre variantele de tratament care pot să rezolve problema”, subliniază dr. Mihaela Parnia, specialistul celei mai mari clinici pentru tratarea durerilor de spate.

Conform acesteia, cea mai mare greșeală este ca oamenii să recurgă la tratamente de pe Internet, fără a se adresa ei înșiși unui specialist. ”Statisticile la nivel european arată că cele mai căutate informații pe net sunt, după cele despre sex, părerile legate de tratamentele pentru diverse simptome, printre care și durerile de spate. Așa se ajunge la folosirea unor antiinflamatorii, la dormit pe suprafețe rigide sau la renunțarea completă la tocuri, în cazul femeilor. Multe dintre aceste informații sunt false”, susține medicul.

Iată câteva mituri demontate de medicul specialist:



Ai dureri de spate trebuie să dormi pe un pat tare

Fals! ”Nu există un tip de saltea pe care toată lumea să se simtă bine. Unii oameni se simt bine dacă dorm pe o saltea moale, alții, pe o saltea foarte tare. Fiecare îşi alege salteaua potrivită lui”, spune specialistul, subliniind că un suport comod îi permite coloanei vertebrale să se relaxeze cu adevărat și astfel să se refacă și să întinerească. Pentru a profita la maximum de perioadele de somn fiecare trebuie să-și aleagă salteaua și perna în funcție de preferințele personale și de pozițiile de somn preferate, pentru că orice element care îi face să aibă un somn agitat și să-și caute în zadar o postură comodă, provoacă de fapt dureri de spate.

Scapă de durere cu unguente, pentru că nu au contraindicaţii!

Nu e chiar aşa! Cele mai multe unguente conţin cantităţi diferite de antiinflamatoare care acţionează local, ameliorând durerea, însă pătrund şi în sistemul circulator, putând agrava eventualele afecţiuni preexistente.

Durerile de spate impun repaus total la pat.

Nu neapărat! Dacă pacientul încearcă să-şi menajeze spatele prin repaus prelungit, durerea se poate accentua, pentru că muşchii şi articulaţiile slăbesc şi nu mai pot susţine spatele.

Nu face sport dacă te doare spatele! Fals!

Cele mai multe activităţi sportive sunt foarte solicitante pentru spate şi, în timp, pot duce la procese de uzură degenerative la nivelul coloanei. Asta nu înseamnă însă că nu putem alege o activitate în care spatele să nu aibă de suferit. Sunt indicate înotul, kinetoterapia, bicicleta medicinală, dar numai sub recomandarea unui specialist. Celelalte activităţi sportive sunt permise în mod gradat, prin dozarea efortului şi, evident, sub supraveghere de specialitate.

Antiinflamatoarele te scapă de durerile de spate.

Cauzele durerii de spate sunt multiple, iar o astfel de medicaţie, indiferent de forma de administrare (orală, intramusculară, intervenoasă, supozitoare) acţionează asupra efectelor, fără a rezolva în totalitate cauza. În plus, acest tip de medicamente pot fi chiar periculoase pentru cei care au în istoricul medical și alte boli. De aceea, doar medicul poate spune care este tratamentul potrivit, după ce te consultă.

Dacă ai hernie de disc, trebuie să te operezi! Fals.

Chirurgia este rezervată doar în caz de deficit motor, iminenţă de paralizie sau durere refractară la orice formă de tratament conservator timp de 4-6 luni. Majoritatea pacienţilor nu se încadrează în aceste situaţii, deci nu au nevoie de operaţie.

Dacă ai probleme cu spatele renunţă la tocuri!

Nimic mai fals, pentru că dacă cineva a purtat tocuri o perioadă îndelungată, coloana s-a adaptat acestui tip de postură. Renunţând la tocuri, poţi agrava durerea, pentru că în acest caz coloana trebuie să se adapteze la noua postură, lucru care o traumatizează și mai mult.

Poartă corset lombar pentru durerile de mijloc!

Nu neapărat! Corsetul, purtat mai mult de 4-6 ore pe zi, slăbeşte musculatura spatelui, iar când este dat jos durerea poate să reapară. Tocmai de aceea, corsetul se poartă o perioada determinată şi doar în momentele solicitante pentru spate.