Ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, a anunțat, joi, la începutul ședinței de Guvern, că analizează și urmează să propună Guvernului introducerea plafonului la indemnizația pentru creșterea copilului, „undeva între 5.000 și 10.000 lei”. Vasilescu a menționat că devine o practică ca angajatorii să plătească salarii mai mari în ultimele luni de sarcină, astfel încât cuantumul indemnizației să crească.

Premierul Sorin Grindeanu i-a solicitat ministrului muncii să facă rapid o analiză pe această temă.

„Mi-aș dori ca această analiză pe care o faceți să o facem destul de repede, astfel încât, pe de o parte, să luăm o decizie, dacă e de luat o decizie în acest sens, dar să fim și noi și românii informați despre anumite decizii pe care putem să le luăm”, a declarat premierul Sorin Grindeanu.

„Suntem în analiză să reintroducem plafonul, nu la 3.400 de lei cât a fost, ci undeva între 5.000 și 10.000 de lei, pentru că nici principiul contributivității, nici al solidarității sociale nu se poate aplica pentru o indemnizație de 35.000 euro pe lună care nu există nicăieri în lume”, a spus Olguța Vasilescu.

Șeful Guvernului a declarat, marți, că plafonarea indemnizațiilor pentru mame reprezintă una din măsurile prevăzute în planul de convergență adoptat de Guvern și că înainte de a fi luată o decizie, va avea loc o consultare.

”Vorbim de acel plan de convergenţă care a fost la ultima şedinţă de guvern. Acolo nu se spune că aceasta va fi acţiunea, ci că va fi o consultare şi că, în urma acelei consultări, există această posibilitate. Nu este luată decizia. Da vă mai spun ceva, 97 la sută, pe cifre reale, din indemnizaţii, sunt sub 5.000 de lei, în acest moment, în România. Deci aceasta este realitatea, sub 5.000 de lei, nu sub 10.000 de lei. (…) Vorbim despre o consultare, legată de acest subiect. Nu e luată nicio decizie, de aceea îmi doresc să reducem un pic tensiunea, din acest punct de vedere”, a declarat premierul Sorin Grindeanu, potrivit Mediafax.

Guvernul ia în calcul plafonarea indemnizației pentru creșterea copilului, la o sumă cuprinsă între 5.000 și 10.000 lei. Purtătorul de cuvânt al Executivului, Alina Petrescu, a declarat, pentru Libertatea, că este vorba despre o propunere, iar specialiștii de la Ministerul de Finanțe și Ministerul Muncii vor analiza dacă ar fi oportună plafonarea. În plus, Alina Petrescu menționează că impactul acestei măsuri ar viza aproximativ 600 de beneficiari, din totalul de peste 150.000.

Referitor la plafonarea indemnizațiilor, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a spus că, prin plafonare, vor fi afectați doar cei care ”au bulversat sistemul şi i-au pus să plătească astfel de sume mari”.

