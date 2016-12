Liderii PSD s-au întrunit astăzi în cadrul şedinţei Comitetul Executiv Naţional și au decis o să facă o nouă nominalizare pentru funcția de premier. Sorin Grindeanu este a doua propunere de premier a social-democraților.



UPDATE 18.05: Sorin Grindeanu (43 de ani), este membru PDSR din noiembrie 1996, a deţinut mai multe funcţii în organizaţia judeţeană de tineret, iar în decembrie 2003 a devenit preşedinte executiv al Organizaţiei Judeţene a PSD Timiş, până în prezent fiind prim-vicepreşedinte de filială, lider al PSD Timişoara, iar duminică a fost desemnat preşedinte interimar al PSD Timiş. A fost Ministru al Comunicaţiilor, în 2014, în mandatul premierului Victor Ponta.

UPDATE 17.50: La finalul ședinței Comitetului Executiv Naţional, Liviu Dragnea a anunțat că Sorin Grindeanu este a doua propunere de premier a PSD. Sorin Grindeanu este preşedintele Consiliului Judeţean Timiş.

”Am avut o discuție profundă, în care i-am rugat pe colegii mei săi își spună fiecare părerea, bazată și pe discuțiile pe care le-au avut în aceste zile cu oamenii din județ, pentru că, contactul pe care l-am stabilit curomânii în această campanie nu îl vom pierde niciodată. Am avut o cerere în ultimele zile pentru a-l suspenda pe președinte. (…) Da, putem începe suspendarea chiar de mâine. Am discutat despre ce avem de făcut – să mergem pe aceeași propunere, să mergem pe suspendare sau pe o altă propunere. Am avut în minte varianta cu Sevil Shhaideh până azi-noapte, când am avut o discuţie cu ea. Sevil Shhaideh mi-a spus, şi sper să meargă la un post de televiziune să spună aceste lucruri, că după anunţul preşedintelui Iohannis a început să primească foarte multe mesaje de ameninţare cu moartea, ea şi familia ei. Le este frică să mai iasă din casă. Mi-a spus că nu mai poate merge înainte în acest război pe care nu-l poate duce. Tot ce a apărut în presă sunt numai invenţii, dar faptul că demnitatea unui om a fost călcată în picioare în acest mod şi siguranţa unei familii este pusă în mare pericol. Cei care au declanşat şi întreţinut această camapanie trebuie să dea socoteală şi vor da socoteală. În aceste condiţii, nu mai putem menţine propunerea iniţială, deşi îmi pare rău.

Și a trebuit să decidem dacă facem altă propunere. Și aici a apărut propunerea colegilor mei, ca a doua propunere să fiu eu. Numai că eu am spus în campanie că nu vreau să obțin o funcție forțând o lege despre care toată lumea spune că este neconstituțională.

Am ales între criza politică și rațiune. Așa că am găsit o altă pesoană care are capacitatea să înțelkeagă că acest program de guvernare este îndreptat către români. Care nu merge la Palatul Victoria ca să își creeze un pol de putere.

Decizia mea, susținută de colegi, a fost că vom alege bunăstarea pentru români, libertatea de a gândi, dreptul de a avea un sistem de sănătate, de a consuma și a se hrăni cu produsele din pământul nostru. (…)

Am propus colegilor mei ca propunerea noastră pentru funcția de premier să fie Sorin Grindeanu”,a declarat Liviu Dragnea.

UPDATE 14.20 Surse social-democrate au precizat pentru Libertatea că partidul va veni cu o nouă propunere de premier, după respingerea lui Sevil Shhaideh. Social-democrații precizează că nu este vorba despre Liviu Dragnea. Cei de la PSD și ALDE așteaptă ca președintele Iohannis să accepte această nouă propunere. Și afirmă că noua nominalizare va fi trimisă în plic, la Palatul Cotroceni.

Potrivit surselor citate, în partid sunt două curente, o parte din liderii din teritoriu vorbesc despre ”responsabilitate” și spun că varianta supendării președintelui nu este o decizie înțeleaptă, în timp ce o altă parte consideră că, în cazul unei noi respingeri a peropunerii de premier, șeful statului trebuie suspendat din funcție și demarată procedura pentru referendumul de demitere din funcție.

UPDATE 14.00 Liviu Dragnea a declarat, la Parlament, că social-democrații vor avea ”o discuție foarte bună, deschisă, cinstită, în Comitetul Executiv Național, și vor alege o variantă bună pentru români”.

”Astăzi, președintele va primi un răspuns la solicitarea pe care a făcut-o”, a spus Liviu Dragnea, el adăugând că aceasta poate fi „într-un fel sau în altul”. Întrebat cum va trimite decizia PSD, el a răspuns: ”Vom face ceva civilizat”.

Liderul PSD a menționat că nu a fost contactat de șeful statului și că nici el nu a încercat să o mai facă, după ce, de Crăciun, a făcut-o iar telefonul președintelui era închis.

UPDATE 12.26 Liderii ALDE se reunesc, la rândul lor, într-o ședință internă, pentru a analiza variantele pentru ieșirea din criză, după respingerea de către șeful statului a propunerii PSD de premier, în persoana lui Sevil Shhaideh. Copreședintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu susține că cele două partide vor face tot posibilul pentru evitarea unei crize politice, iar suspendarea președintelui este un element al ”crizei politice”.

”Ne vom consulta astfel încât decizia să fie una comună. Suspendarea președintelui României este evident un element al unei crize politice. Vom face tot posibilul pentru evitarea unei crize politice. Președintele nu poate să desconsidere votul și Constituția. Președintele trebuie să știe că suspendarea este o acțiune posibilă pe care nu ne-o dorim, dar dacă o provoacă atunci trebuie să-și asume consecințele”, a declarat Tăriceanu, la Senat.

Președintele Klaus Iohannis a respins-o pe Sevil Shhaideh în funcția de prim-ministru, fără a spune și motivele. În acest context, liderii coaliției PSD-ALDE au anunțat, marți, că până miercuri seară, cel târziu joi, va lua o decizie cu privire la această situație.

„Nu este o decizie ușoară. Dacă în urma analizei pe care o vom face rapid, o să vedem că, pentru țară este bine să-l suspendăm pe președinte, nu o să am nicio ezitare”, a anunțat Liviu Dragnea.

Dragnea a mai spus că există și posibilitatea înființării unei comisii care să analizeze rapid, ”pentru că poate ei sunt nervoși”, care să spună dacă gestul președintelui este unul constituțional.

Liderii social-democraţi iau în calcul o nouă variantă de premier, aceştia urmând să decidă până mâine ce nominalizare vor face şi ce strategie vor adopta în perioada următoare, după ce preşedintele Klaus Iohannis a respins-o pe Sevil Shhaideh, au precizat surse politice pentru News.ro.