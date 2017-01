Giampiero Parete, unul dintre supraviețuitorii avalanşei care a distrus un hotel din centrul Italiei, a povestit ce s-a întâmplat în timpul şi înainte de tragedie, relatează Corriere della Sera. Între timp, salvatorii au scos-o pe soția acestuia, românca Adriana, dar și pe cei doi copii ai cuplului de sub dărâmăturile hotelului. Aceștia au supraviețuit timp de 43 de ore în clădirea distrusă de avalanșă.

Italianul a acordat interviu joi seară, atunci când echipele de salvare căutau supraviețuitori în hotelul distrus în urma avalanșei. De atunci, Adriana și cei doi copii ai săi au fost scoși în viață din clădire, la mai bine de 43 de ore de la tragedie. Cei patru se aflau la hotelul Rigopiano pentru o scurtă vacanță.

“Sâmbătă, fiica mea a împlinit şase ani, săptămâna viitoare este (aniversarea – n.r.) soţiei mele. Sărbătorisem deja la un restaurant din Montesilvano. Însă cea mică voia să vadă zăpadă. Am mai fost de două ori la Rigopiano. Eu nu trebuia să lucrez, iar copiii nu aveau absenţe (la şcoală – n.r.), deci îi puteam lua trei zile. Aşa că am profitat de preţul redus din timpul săptămânii şi am plecat”, spune italianul.

Au vrut să plece cu o zi mai devreme, însă nu au putut

Vremea le-a dat însă planul peste cap, iar ei au decis să plece cu o zi mai devreme. “Nu reuşisem nici măcar să ieşim la o plimbare. Prea multă zăpadă, o vreme îngrozitoare. Aşa că am decis să plecăm cu o zi mai devreme”, povesteşte el. Nu au reușit, însă, să-și ducă planul la bun sfârșit.

“Am pornit motorul, eram noi şi alte două familii în coloană. La baza scărilor ne-a oprit doamna de la recepţie: unde plecaţi, drumul este sub un zid de zăpadă, întoarceţi-vă, chemăm dezăpezirea”. Giampiero face un gest care arată că s-au întors. “Şi aşa am făcut”, continuă el.

Toţi oaspeţii hotelului Rigopiano se strânseseră în hol, pentru a aştepta să poată pleca. Copiii au ieşit cu mama lor pe terasa acoperită cu lemn. Se săturaseră să stea înăuntru şi voiau să alerge. Ulterior, Adriana s-a întors în hotel, deoarece o durea capul.

“I-am spus să stea jos pe canapeaua de la intrare, că mă duc eu să iau o aspirină din maşina pe care o lăsasem în parcare”, povesteşte bărbatul. A fost ultima oară când și-a văzut soția.

“Erau copaci care scârţâiau, ca şi cum se îndoiau. Apoi a fost un vânt mai puternic, dar ciudat. Şi după aceea am auzit un zgomot ca şi cum s-ar fi zguduit muntele”, îşi aminteşte el. Când l-a lovit avalanşa s-a agăţat de un copac. Apoi s-a ghemuit, cu mâinile deasupra capului.

“M-am ridicat, eram în şoc şi pierdut. Nu îmi mai dădeam seama unde a fost hotelul, nu îl vedeam. Mi-am strigat copiii pe nume. Apoi am văzut maşina şi am auzit pe cineva care striga”, mai spune el. Era vorba despre Fabio Salzetta, tehnicianul de la Rigopiano. Acesta fusese în sala boilerelor, apărat de un parapet de beton armat.

“Am urcat în maşină şi am început să sun la Quintino (patronul restaurantului unde lucrează – n.r.). Cădea linia, sunam din nou, nu se termina. Apoi a răspuns la SMS-ul meu. Am început să aştept”, povesteşte el despre noaptea de coşmar petrecută după avalanşă.

La 43 de ore de la tragedie, familia lui Giampiero Parete a fost salvată. Adriana și fiul ei au fost primii scoși de sub dărâmături. Potrivit Ilmessaggero.it, când a fost scoasă afară de către pompieri, alături de fiul său, Gianfillippo Parete, în vârstă de opt ani, românca le-a strigat salvatorilor să o scoată şi pe fiica sa de cinci ani, indicând locul în care aceasta s-ar afla alături de alte persoane.