Cel mai mare spital municipal din țară este ridicat în această perioadă, din bani publici, în orașul Mioveni, din județul Argeș. Orășelul unde se află platformele Dacia vrea să ridice o unitate medicală modernă care să stârnească invidia marilor orașe.

Lângă uzinele Dacia, în orășelul Mioveni se va inaugura la anul, dacă termenele propuse sunt respectate, cel mai modern spital din România. Unitatea a fost finanțată până acum exclusiv din bugetul localității care strânge taxe de la producătorul auto. Astfel, cei 32.000 de locuitori ai Mioveniului pot avea până în toamna lui 2018 cel mai modern spital din țară, în condițiile în care proiectele spitalelor regionale bat pasul pe loc. “Este singurul spital asumat de o comunitate prin surse proprii de finanțare”, spune primarul Ion Georgescu.

Aceasta este partea plină a paharului, partea care riscă să rămână goală este legată de faptul că spitalul, care va costa 68 de milioane de euro, riscă să nu aibă destui pacienți care să vină la tratament și nici doctori care să-i trateze.

Spital cu 300 de paturi, dar ar putea avea cât Floreasca

Viitorul spital va fi amplasat în zona actualului Spital Orăşenesc „Sfântul Spiridon”. Va avea şase etaje și șapte secții: maternitate şi neonatologie, ginecologie şi pediatrie, neurologie, medicină internă, chirurgie, cardiologie. “Are 300 de paturi, dar el este proiectat pentru 600. Normal are 300. El poate fi oricând un spital județean sau regional”, ne mai spune Ion Georgescu. Ca o comparație, Spitalul Floreasca, probabil cea mai apreciată unitate din țară, are 760 de paturi.

De fapt, spitalul este ambiția primarului, proiectul a început în 2010, dar a fost blocat câțiva ani de contestații privind desemnărea firmei câștigătoare. În final, instanța a decis că asocierea condusă de Guerrat Italia să câștige contractul de construcție și furnizare echipamente medicale. Iar aparatură medicală va fi foarte performantă și va conține: computer tomograf, echipament de rezonanţă magnetică nucleară (RMN), angiograf și echipament radiologie (RX).

De unde vin banii

Conform Primăriei Mioveni, valoarea totală a investiţiei se ridică la aproximativ 68 de milioane de euro. Surse de finanţare sunt bugetul local al oraşului Mioveni și un credit bancar. Georgescu speră și într-un ajutor de la guvern, iar premierul Sorin Grindeanu s-a arătat, în luna mai, dispus să sprijine proiectul. “35 de milioane de euro îl asigur eu pe trei bugete anuale – pe 2016, 2017, 2018.. Diferența de la 35 la 68, poate guvernul, județul Argeș. Oricum, eu am făcut scrisoare și la BEI, BERD să-mi dea un împrumut rambursabil. Sunt conștient că 30% din veniturile orașului să fie date la credit pentru următorii 5-10 ani”, explică Georgescu.

Avantajele

Aparatura modernă și clădirea nouă sunt plusurile evidente. Cu ajutorul acestora, locuitorii Mioveniului și a comunelor din zonă vor beneficia de servicii medicale de calitate. “Spre exemplu, la orice accident banal pentru două copci, trebuie să se meargă spre spitalul județean din Pitești. Nu mai spun că în 24 de ore spre platforma Mioveni sunt 1.200 de transportoare și tiruri. Nu mai spun că la orele de vârf sunt 200 de autobuze, plus 2.000 de autorusim ale angajaților. Plus, activitatea de zi de zi a orașului, avem peste 400 și ceva de firme alături de Dacia. Suntem un oraș la intersecție unde tranzitul este foarte mare. Drumul Național 73 Brașov-Pitești, plus Drumul Național 73 D care iese la Fabrica de Ciment prin care se ajunge la Brașov fără s-o mai iei prin Câmpulung. Nu este un oraș așa de simplu”, își sprijină singur proiectul primarul din Mioveni.

Dezavantajelei

Investiția imensă de 68 de milioane de euro, cam jumătate din bugetul anual al muncipiul Constanța, riscă să devină un fiasco și să îndatoreze bugetul orașul pentru următorii doi ani. Opozanții primarului susțin că spitalul nu va avea pacienți destui, pentru că serviciul sanitar din Argeș este organizat în jurul Spitalului de Urgență din Pitești. În plus, medicii nu vor fi intersați să se mute în Mioveni.

„În primul rând am contract pentru anumite specializări cu Universitatea de Medicină din București. Apoi, majoritatea medicilor vor veni vin pentu că va fi apartură nouă, pentru a-și pune în practică calitățile dobândite. Marea parte vin din rețeaua privată și publică a județul Argeș. Marea majoritate sunt medici la 40 de ani”, încearcă să ne convingă edilul.

Acum, clădirea spitalului este în ultima fază înainte de a se trece la finisaje, iar de la toamnă se speră să se ajungă echipamentele medicale.