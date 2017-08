Stare de urgență pe insula elenă Zakynthos din cauza incendiilor de vegetație. Oficialii au anunțat că 12 focare ard simultan pe această insulă, iar autoritățile cred că focul a fost pus intenționat, relatează Ekhatimerini.com și The Sun.

De mai multe zile, insula elenă Zakynthos se confruntă cu incendii de vegetație puternice, care au îngrijorat turiștii. Mai mult, oficialii consideră că unele focuri au fost provocate intenționat, în timp ce 12 focare ardeau simultan.

În acest timp, turiștii care se aflau pe insula elenă au postat pe rețelel de socializare mai multe fotografii, în care se vede cum fumul negru și dens a pus stăpânire pe pădurile din apropiere. Din fericire, nicio locuință nu este amenințată de flăcări.

Day two of hillside fires in #Zakynthos – new fires keep starting. Pictures from the hotel view and the beach. pic.twitter.com/GtaQ62o4DT

— Kristoffer Risa (@kristofferrisa) August 12, 2017