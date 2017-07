Încă un scandal sexual a izbucnit în Biserica Ortodoxă Română, după ce starețul Mânăstirii Prislop din Maramureș a fost dat afară. Părintele Celestin a răspuns avansurilor sexuale făcute de un fost călugăr căruia i-ar fi propus să se întâlnească la mânăstire. Fostul monah a făcut publice discuțiile fără perdea pe care le-a avut cu fața bisericească pe Internet. De cealaltă parte, starețul a recunoscut discuțiile, însă susține că totul este o răzbunare.

O amplă anchetă a fost deschisă de Episcopia Maramureșului, care a decis să-l elibereze din funcție, informează observator.tv.

Discuția dintre fostul călugăr și starețul pe care l-a curtat este uluitoare. Fostul monah a fost cel care a început dialogul.

-Eu sunt bătrân şi urât, îi răspunde stareţul. Am 42. Şi-s brunet

Fostul călugăr a trimis discuția presei, spunând că înalții prelați din Episcopia Maramureșului ar fi știut totul de mai multe luni.

După ce a primit această replică, fostul monah, care a încercat să-l cucerească pe stareț, a fost convins că „părintele a reacționat exact ca un homosexual”.

Părintele Celestin, starețul Mănăstirii Prislop din Maramureș, i-ar fi propus fostului călugăr să facă lucruri mai puțin ortodoxe.

-Ok

În timpul discuției, starețul se arată dornic să-l cunoască pe care spune că-l place. L-a invitat pe fostul călugăr la mânăstire. Tânărul i-a vorbit feței bisericești și despre Petru, un frate pe care l-ar fi cunoscut în intimitate.

„Am vrut să văd cum reacţionează părintele şi ce părere are, să zică că n-o făcut bine, că îl dă afară, dar din contră, el zicea că nu are nimic împotrivă”, a spus fostul monah.